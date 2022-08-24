Небесные кошки из рога лося. Выставка косторезчиков открылась в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Скульптуры из бивня мамонта, рога лося, бычьей кости и скелетной кости кита можно увидеть в Барнауле. В Алтайском государственном краеведческом музее 23 августа открылась выставка от «Мастерской Минсалим». Основатель студии Минсалим Тимергазеев — тобольский мастер, резчик по кости, член Союза художников России, председатель жюри Международного фестиваля деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение».

В экспозиции представлены скульптуры и украшения в этническом стиле по мотивам сказок Севера. Всего более 80 изделий. Кроме произведений Минсалима Тимергазеева на выставке можно будет увидеть резные предметы, созданные другими художниками мастерской — членами Союза художников России Ириной Вишняковой и Сергеем Тимергазеевым, а также изделия художников — резчиков по кости из коллекции Музея истории кости.

Выставка будет работать по адресу: ул. Ползунова, 39, до 25 сентября.