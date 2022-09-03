По-спортивному и с мясом. Как проходит День города в Барнауле
Фоторепортаж с праздничных улиц краевой столицы
3 сентября 2022, 16:41, Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru
Гудит и гуляет весь Барнаул на свой день рождения 3 сентября. Праздничные программы в самом разгаре и даже не думают заканчиваться. Корреспонденты amic.ru прошлись по площадкам в центре города и районах и посмотрели, как барнаульцы отмечают 292-летие города.
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