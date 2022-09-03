По-спортивному и с мясом. Как проходит День города в Барнауле

Фото: amic.ru

Гудит и гуляет весь Барнаул на свой день рождения 3 сентября. Праздничные программы в самом разгаре и даже не думают заканчиваться. Корреспонденты amic.ru прошлись по площадкам в центре города и районах и посмотрели, как барнаульцы отмечают 292-летие города.

Новости

Новости Барнаула «Барнаул» из шишек и яблок и крыша из колбасы. Мастера показали свои работы ко Дню города

Новости

Новости Барнаула Выставка ретротехники проходит в Барнауле в День города