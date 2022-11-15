С ручной росписью, кружевом и «приветом» из СССР. Какие новогодние игрушки продаются в Барнауле

Фото: amic.ru

С конца октября в магазинах Барнаула уже начало витать новогоднее настроение. Мишура, переливающиеся шары, деды морозы различных вариаций и, конечно, символ наступающего года — обязательные украшения из года в год. Но дизайнеры каждый раз придумывают и что-то новое. Корреспондент amic.ru прогулялась по популярным сетям магазинов в Барнауле и посмотрела, что можно прикупить необычного в этом году.

Так, например, в ассортименте появилось больше деревянных игрушек: от различных звёзд до санок.

Также появились необычные шары с отверстиями, где сидят зверушки в пуху.

С новогодними шарами разнообразия большего всего. Тут вязаные, с кружевом, с «начинкой» и ручной росписью (некоторые вы вполне можете сделать дома, подобрав основу).

Игрушек в виде животных не счесть, но нам приглянулась вот такая белка на веточке с шишкой.

Ну и без советского прошлого не обходится.