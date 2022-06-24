Только радость впереди. Как депутаты АКЗС провели последнюю сессию перед каникулами

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Очередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания прошла 24 июня. Это последняя очная встреча перед каникулами: в следующий раз депутаты соберутся только в конце августа.

Несмотря на летнее и расслабленное настроение, витавшее в парламентском центре в этот день, народные избранники плодотворно провели сессию. Они обратились в Госдуму с требованием ужесточить обращение с бездомными собаками, распустили совет депутатов Хабарского района, приняли доклад детского омбудсмена и помогли алтайским медикам новым законопроектом.

Подробнее об итогах 10-й сессии АКЗС читайте на amic.ru, а пока смотрите наш фоторепортаж.