Только радость впереди. Как депутаты АКЗС провели последнюю сессию перед каникулами
Законотворцы уходят в летнюю «спячку» до конца августа
24 июня 2022, 14:51
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Очередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания прошла 24 июня. Это последняя очная встреча перед каникулами: в следующий раз депутаты соберутся только в конце августа.
Несмотря на летнее и расслабленное настроение, витавшее в парламентском центре в этот день, народные избранники плодотворно провели сессию. Они обратились в Госдуму с требованием ужесточить обращение с бездомными собаками, распустили совет депутатов Хабарского района, приняли доклад детского омбудсмена и помогли алтайским медикам новым законопроектом.
Подробнее об итогах 10-й сессии АКЗС читайте на amic.ru, а пока смотрите наш фоторепортаж.
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