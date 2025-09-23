Фура взорвалась и загорелась на трассе в Новосибирской области
Дорожное движение для грузовиков временно перекрыли
23 сентября 2025, 10:55, ИА Амител
Фото: 2ГИС
В Новосибирской области на трассе Р-254 "Иртыш" взорвалась и загорелась фура. Движение грузовых автомобилей временно перекрыли в обе стороны. Об этом сообщили в Сибуправдоре.
ДТП произошло между селом Убинским и городом Барабинском. Пока последствия аварии ликвидируют, легковые автомобили могут проехать через село Труновское.
Как уточняет Mash Siberia, ссылаясь на очевидцев, сначала грузовик вспыхнул, а потом прогремел взрыв. По данным Telegram-канала, затор у места взрыва растянулся на 13 километров.
Информации о пострадавших нет.
10:58:28 23-09-2025
А если бы он вез гранаты?
11:01:00 23-09-2025
Это же был иностранный грузовик. Давно пора запретить иностранные грузовики, так как они небезопасны.
12:31:47 23-09-2025
Это таксист на фото в трусах?
13:30:17 23-09-2025
По-любому дроны вёз. Солярка не горит и не взрывается, только воняет.
13:34:26 23-09-2025
Гость (13:30:17 23-09-2025) По-любому дроны вёз. Солярка не горит и не взрывается, тольк... Машины с дизельными двигателями на вони ездят?