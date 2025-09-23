НОВОСТИПроисшествия

Фура взорвалась и загорелась на трассе в Новосибирской области

Дорожное движение для грузовиков временно перекрыли

23 сентября 2025, 10:55, ИА Амител

Фото: 2ГИС

В Новосибирской области на трассе Р-254 "Иртыш" взорвалась и загорелась фура. Движение грузовых автомобилей временно перекрыли в обе стороны. Об этом сообщили в Сибуправдоре. 

ДТП произошло между селом Убинским и городом Барабинском. Пока последствия аварии ликвидируют, легковые автомобили могут проехать через село Труновское.

Как уточняет Mash Siberia, ссылаясь на очевидцев, сначала грузовик вспыхнул, а потом прогремел взрыв. По данным Telegram-канала, затор у места взрыва растянулся на 13 километров.

Информации о пострадавших нет.

Avatar Picture
Гость

10:58:28 23-09-2025

А если бы он вез гранаты?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:00 23-09-2025

Это же был иностранный грузовик. Давно пора запретить иностранные грузовики, так как они небезопасны.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:47 23-09-2025

Это таксист на фото в трусах?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:17 23-09-2025

По-любому дроны вёз. Солярка не горит и не взрывается, только воняет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:26 23-09-2025

Гость (13:30:17 23-09-2025) По-любому дроны вёз. Солярка не горит и не взрывается, тольк... Машины с дизельными двигателями на вони ездят?

  1 Нравится
Ответить
