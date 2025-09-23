Фура взорвалась и загорелась на трассе в Новосибирской области

Дорожное движение для грузовиков временно перекрыли

23 сентября 2025, 10:55, ИА Амител

Фото: 2ГИС

В Новосибирской области на трассе Р-254 "Иртыш" взорвалась и загорелась фура. Движение грузовых автомобилей временно перекрыли в обе стороны. Об этом сообщили в Сибуправдоре.

ДТП произошло между селом Убинским и городом Барабинском. Пока последствия аварии ликвидируют, легковые автомобили могут проехать через село Труновское.

Как уточняет Mash Siberia, ссылаясь на очевидцев, сначала грузовик вспыхнул, а потом прогремел взрыв. По данным Telegram-канала, затор у места взрыва растянулся на 13 километров.

Информации о пострадавших нет.