19 августа 2025, 22:02, ИА Амител

Футболисты ФК "Темп"/ Фото: amic.ru

Футболисты барнаульского "Темпа" выиграли в Омске. Матч второго раунда Кубка России против "Иртыша" состоялся 19 августа.

Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее стали барнаульцы – 4:2, и вышли в следующий раунд Кубка страны.

Ранее в матче первого этапа турнира "Темп" дома также по пенальти выиграл у "Уральца" из Нижнего Тагила. Тогда основное время завершилось ничейным исходом 2:2, а в серии одиннадцатиметровых ударов "бордово-оранжевые" выиграли со счетом 3:1. Завтра, 20 августа, еще одна барнаульская команда – "Динамо" – в рамках Кубка России сыграет в подмосковном Орехово-Зуеве против футболистов клуба "Знамя Труда".