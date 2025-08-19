Футболисты барнаульского "Темпа" выиграли в Омске
19 августа 2025, 22:02, ИА Амител
Футболисты барнаульского "Темпа" выиграли в Омске. Матч второго раунда Кубка России против "Иртыша" состоялся 19 августа.
Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее стали барнаульцы – 4:2, и вышли в следующий раунд Кубка страны.
Ранее в матче первого этапа турнира "Темп" дома также по пенальти выиграл у "Уральца" из Нижнего Тагила. Тогда основное время завершилось ничейным исходом 2:2, а в серии одиннадцатиметровых ударов "бордово-оранжевые" выиграли со счетом 3:1. Завтра, 20 августа, еще одна барнаульская команда – "Динамо" – в рамках Кубка России сыграет в подмосковном Орехово-Зуеве против футболистов клуба "Знамя Труда".
22:08:55 19-08-2025
Молодцы!!!
22:38:41 19-08-2025
Красавцы!!! Масальских в серии пенальти смутил омичей. Один удар практически отбил, а еще два раза те в перекладину попали) Молодчики бордово-оранжевые!!!
23:11:12 19-08-2025
Красавчики⚽!!!