Галина Буевич поздравила жителей Барнаула с юбилейным Днем города

Председатель Барнаульской гордумы пожелала всем здоровья, счастья и успехов

30 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич поздравила жителей краевой столицы с ее 295-летием. Об этом сообщили на сайте БГД.

Как отметила глава гордумы, с каждым годом Барнаул становится все более современным и комфортным для жизни. Так, в городе создают новые зеленые зоны и общественные пространства, благодаря которым жители и гости краевой столицы могут наслаждаться природой. Также продолжают развиваться школы, внедряя современные методы обучения.

«Появление новых жилых кварталов и комплексов, где предусмотрены школы и детские сады, создает комфортные условия для семейной жизни. Строительство новых объектов не только улучшает инфраструктуру, но и открывает новые рабочие места, что способствует экономическому развитию нашего города. А открытие новых поликлиник и модернизация существующих учреждений позволяют нам гарантировать качественные медицинские услуги для всех барнаульцев», – добавила Галина Буевич.

Председатель Барнаульской гордумы поблагодарила каждого жителя города за идеи, инициативы и стремление к переменам, которые делают краевую столицу лучше.