Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с юбилейным Днем города

Градоначальник пожелал счастья, здоровья, мира и успеха во всех начинаниях

30 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с ее 295-летним юбилеем. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Как отметил градоначальник, столица Алтайского края по-особенному атмосферна и гостеприимна. Он подчеркнул, что город притягивает людей, сочетая уют и столичную прогрессивность.

«Почти за три сотни лет Барнаул стал свидетелем множества событий, изменений и достижений. Начав как горнозаводской город, в годы Великой Отечественной войны он сыграл важную роль в обеспечении фронта и за свой трудовой подвиг заслуженно получил почетное звание "Город трудовой доблести". И сейчас в городских районах происходят серьезные преобразования, улучшается инфраструктура, обустраиваются общественные пространства, появляются новые точки притяжения», – добавил Вячеслав Франк.

Со слов главы Барнаула, достижения и развитие краевой столицы – результат труда и заботы каждого жителя города. Он также отметил, что общая цель барнаульцев – создать комфортные условия для жизни, а также сохранить творческую, созидательную и интеллектуальную атмосферу.