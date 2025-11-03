В Барнауле завершили первый этап благоустройства будущего парка 300-летия города. Фото

На некогда заброшенном пустыре появились тропинки и декоративные кустарники

03 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Будущий парк 300-летия Барнаула, октябрь 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле подошёл к завершению первый этап благоустройства территории будущего парка 300-летия города. Работы ведутся на участке у торгового центра "Европа", где подрядная организация ООО "Ной" уже уложила пешеходные дорожки и покрытие для площадок, завершила монтаж системы освещения.

На территории высажено 190 деревьев, завершен посев газона и посадка более двух тысяч кустарников. Почти полностью демонтированы старые гаражи, а вдоль обрыва установлен временный забор для безопасности. Место, которое раньше выглядело как заброшенный пустырь, теперь заметно преобразилось.

Напомним, в 2025 году на благоустройство территории парка было выделено порядка 90 миллионов рублей. Проект реализуется поэтапно – сейчас работы продолжаются ближе к улице Шумакова. В будущем парк 300-летия Барнаула станет одним из ключевых общественных пространств города.