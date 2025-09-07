Утечка газа стала причиной пожара в частном доме в Яровом. Пострадала женщина

Предварительная причина ЧП – нарушение правил эксплуатации газового оборудования

07 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

7 сентября в городе Яровое произошел пожар в частном жилом доме на улице Снежной, пишет МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание началось на летней кухне из-за утечки газа из баллона. Пламя повредило стены, мебель и личные вещи, площадь пожара составила 20 кв. м.

50-летняя хозяйка дома получила травмы и была госпитализирована. К тушению привлекались пять пожарных и две единицы техники, а также звено газодымозащитной службы для работы в условиях задымления.

Предварительная причина ЧП – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.