Утечка газа стала причиной пожара в частном доме в Яровом. Пострадала женщина
07 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru
7 сентября в городе Яровое произошел пожар в частном жилом доме на улице Снежной, пишет МЧС по Алтайскому краю.
Возгорание началось на летней кухне из-за утечки газа из баллона. Пламя повредило стены, мебель и личные вещи, площадь пожара составила 20 кв. м.
50-летняя хозяйка дома получила травмы и была госпитализирована. К тушению привлекались пять пожарных и две единицы техники, а также звено газодымозащитной службы для работы в условиях задымления.
Предварительная причина ЧП – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
