Пожар уничтожил кафе "Юрта" в барнаульском микрорайоне Затон

В момент возгорания заведение не работало

07 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Сгоревшее кафе "Юрта" / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 7 сентября в микрорайоне Затон в Барнауле произошел масштабный пожар, в результате которого полностью сгорело кафе "Юрта". По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, возгорание началось в отдельно стоящем здании купольной формы, которое было быстро охвачено открытым огнем.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений пламя уже полностью охватило сооружение площадью 250 квадратных метров.

Для борьбы с огнем были мобилизованы значительные силы: на месте работали 27 пожарных и 7 единиц специализированной техники. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, спасатели проложили магистральную линию от ближайшего водоема.

«Наиболее вероятная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования (короткое замыкание электропроводки)», – пояснили в ведомстве.

В момент возгорания кафе не работало – внутри не было ни персонала, ни посетителей. Происшествие обошлось без пострадавших.