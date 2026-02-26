Госдума приняла обращение из-за риска передачи ядерного оружия Украине
Ранее стало известно о планах Франции и Великобритании передать Киеву ЯО
26 февраля 2026, 20:33, ИА Амител
Депутаты Госдумы единогласно приняли проект обращения к парламентариям западных стран из-за данных о планах передачи ядерного оружия Украине, пишет ТАСС. Обращение предполагается направить в Великобританию, Францию, Германию, а также в Европарламент и ООН.
24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, в европейских странах считают, что при наличии такого вооружения Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.
В обращении российские депутаты выражают обеспокоенность информацией о планах Франции и Германии передать Украине ядерное оружие. Как отмечают парламентарии, такой шаг поставит мир на грань ядерной катастрофы.
Депутаты призывают западных коллег "предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария", провести парламентские расследования и обнародовать их результаты. Такие расследования, по мнению депутатов, являются жизненно важной мерой по поддержанию мира и привлечению к ответственности лиц, которые планируют "грубейшее нарушение принципиальных обязательств".
09:40:36 27-02-2026
Сами придумали, сами испугались
12:41:37 27-02-2026
Гость (09:40:36 27-02-2026) Сами придумали, сами испугались... Другие еще больше испугались
14:38:08 27-02-2026
Великобритания и Франция готовятся передать Украине .. - этих ребят известить по фамилиям за распространение, завести уголовные дела и в международный розыск..