Ужесточение связано с ростом числа случаев использования фальшивых документов при трудоустройстве, учебе и пересечении границ

27 мая 2026, 18:50, ИА Амител

Медсправка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Госдума утвердила законопроект, ужесточающий меры ответственности за фальсификацию медицинских справок. Инициатива получила одобрение от председателя Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикера Ирины Яровой и представителей различных политических фракций, пишет РИА Новости.

«Этот нормативный акт вводит уголовную ответственность за подделку медицинских документов, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний. Согласно новым нормам, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей», — сообщает издание.

Особое внимание в тексте уделено подделке справок о неинфекционных заболеваниях из-за их потенциальной угрозы общественному здоровью. В таких случаях максимальный срок лишения свободы может достигать пяти лет, а штраф — до полутора миллионов рублей, что отражает повышенную общественную опасность этих действий.

«Законопроект также предусматривает более строгие меры за распространение поддельных медицинских справок через интернет, их использование в служебных целях или в случаях, когда такие действия совершаются группой лиц или для сокрытия других преступлений. В этих ситуациях наказание может быть увеличено до шести лет лишения свободы и штрафа до двух миллионов рублей», — отмечается в документе.

В случае организованной подделки медицинских справок, особенно если это привело к распространению инфекционного заболевания или другим серьезным последствиям для здоровья населения, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.

Законопроект направлен на предотвращение и устранение противоправной деятельности, связанной с подделкой медицинских документов, а также на защиту общественного здоровья и безопасности.