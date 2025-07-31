Где можно совершать аварийную остановку и предусмотрены ли за нее штрафы?

Правила дорожного движения разрешают останавливаться далеко не везде, однако есть и исключения

Если во время движения из-под капота повалил дым, в салоне запахло бензином, а в темное время суток перестали работать фары – водителю следует немедленно остановиться. Только так он может определить, в чем причина проблемы и, если требуется, вызвать эвакуатор, который доставит транспортное средство до ближайшего СТО. Но что делать, если поломка пришлась на участок, где по правилам дорожного движения останавливаться запрещено? Это могут быть мосты, железнодорожный переезд, трамвайные пути. Вместе с amic.ru разбираем, что такое "вынужденная остановка" и на какие ситуации она распространяется.

Легальные "исключения"

В правилах дорожного движения (пункт 1.2.) сказано, что "вынужденная остановка" – это прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге".

Пробитое колесо будет считаться технической неисправностью, открытый прицеп, в котором перевозят кирпичи, – опасность от груза. После сильного ветра проезжую часть перекрыло дерево – это препятствие на дороге. В этих случаях водитель может остановиться, даже если знаки дорожного движения или разметка это запрещают.

А вот если водитель решил высадить пассажиров в неположенном месте (например, на пешеходном переходе) – то к вынужденной остановке эти действия не относятся.

Правильный алгоритм

После совершения аварийной остановки необходимо четко следовать установленным правилам:

включить аварийную сигнализацию;

выставить знак аварийной остановки (красно-оранжевый треугольник, который в населенных пунктах выставляется в 15 метрах от автомобиля, а за пределами города или села – в 30 метрах);

принять меры для отвода транспортного средства (п.12.6. ПДД). То есть нужно оттолкать или отбуксировать автомобиль туда, где остановка разрешена.

Если водителю пришлось остановиться на проезжай части, то ему нужно сделать все, чтобы как можно скорее убрать транспортное средство на обочину (пересечь сплошную линию горизонтальной разметки, расположенную справа и обозначающую край проезжей части, п. 16.2 ПДД). В темное время суток (или при плохой видимости) за населенным пунктом обязательно следует надеть световозвращающий жилет (п 2.3.4. ПДД)

При вынужденной остановке на железнодорожном переезде (автомобиль, например, заглох) водитель должен немедленно высадить людей, попытаться оттолкать транспортное средство, а также при возможности отправить пассажиров в обе стороны от переезда на километр вдоль железнодорожных путей (если одного, то в сторону худшей видимости путей), которые должны сигнализировать машинисту приближающегося поезда.

Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью – с факелом или фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.

Водитель же должен оставаться возле автомобиля и подавать сигналы общей тревоги, а, заметив поезд, бежать ему навстречу, предупреждая машиниста об остановке.

Будет ли наказание?

За вынужденную остановку водителя не оштрафуют, даже если это произошло в запрещенном месте, время на устранение ее причины не ограничено.

Впрочем, если вынужденная остановка попала в поле зрения камеры видеофиксации, штраф накладывается автоматически. Устройство не умеет отличать обычную остановку от вынужденной. Поэтому при вынужденной остановке рекомендуют собрать доказательства в свою защиту: сделать фотографию автомобиля и поломки, выставленный знак аварийной остановки. В этом случае штраф можно оспорить в соответствии с действующим законодательством.

Водителям следует помнить, что отсутствие световозвращающего жилета или знака аварийной остановки чревато штрафом в 500 рублей (ст. 12.27. КоАП). За невыставленный знак аварийной остановки также предусмотрен штраф в 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ).

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает:

"При вынужденной остановке вне населенного пункта и выходе из транспортного средства в темное время суток обязательно используйте световозвращающий жилет, а также не забывайте об обязательной установке знака аварийной остановки на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности".ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

