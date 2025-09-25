Где в Барнауле купить стильный автомобиль EXEED RX по выгодной цене?

И почему эта покупка может стать отличным вложением в ваш статус

25 сентября 2025, 15:00

EXEED RX / Фото: "Альбион-Моторс"

Есть автомобили, которые просто нравятся. А есть EXEED RX ("Иксид АрИкс") – тот, что становится ценнее. И не только в глазах владельца, но и буквально. В недалеком будущем планируют пересмотр условий утилизационного сбора, что может повлиять на итоговую стоимость машины. А потому именно сейчас можно выбрать авто с максимальной выгодой.

Где купить EXEED RX в Барнауле?

Купить EXEED RX в Алтайском крае можно у официального дилера – в EXEED ЦЕНТРЕ АЛЬБИОН-МОТОРС (пр. Калинина, 15е), где знают, как превратить интерес в уверенность. Здесь можно не просто увидеть автомобиль, но и прочувствовать его возможности, протестировать комплектации.

А еще:

получить консультацию по выгодным условиям;

узнать, как сохранить максимум выгоды при покупке.

Почему EXEED RX – больше, чем просто покупка?

Модель продумали так, чтобы владелец получил максимум комфорта. Он раскрывается в ощущениях, возможностях и внимании к деталям.

EXEED RX – это:

двигатель 2.0 TGDI на 249 л.с. – мощность, которая не требует жертв;

адаптивная подвеска и полный привод – уверенность на любой дороге;

два типа коробки передач – под ваш стиль вождения;

багажник до 1783 литров – пространство, которое растет под ваши задачи.

Каждая из четырех комплектаций дает больше, чем вы ожидаете. Это не просто расширение опций, это рост комфорта, статуса и возможностей.

EXEED RX / Фото: "Альбион-Моторс"

Гарантия на автомобиль семь лет. Компания уверена в том, что предлагает. И вы можете быть уверены, что ваш выбор – это не временное решение, а долгосрочная выгода. А если что-то случится – помощь на дороге, подменный автомобиль, персональный сервис. Все это уже включено. Потому что EXEED RX – это забота.

Приезжайте в "Альбион-Моторс" на Калинина, 15, и сделайте выбор, который будет радовать в ежедневных поездках.

EXEED Центр Альбион-Моторс Калинина

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел: +7 3852 59 01 50

Сайт

ООО "Альбион-Моторс"

