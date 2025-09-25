Где в Барнауле купить стильный автомобиль EXEED RX по выгодной цене?
И почему эта покупка может стать отличным вложением в ваш статус
Есть автомобили, которые просто нравятся. А есть EXEED RX ("Иксид АрИкс") – тот, что становится ценнее. И не только в глазах владельца, но и буквально. В недалеком будущем планируют пересмотр условий утилизационного сбора, что может повлиять на итоговую стоимость машины. А потому именно сейчас можно выбрать авто с максимальной выгодой.
Где купить EXEED RX в Барнауле?
Купить EXEED RX в Алтайском крае можно у официального дилера – в EXEED ЦЕНТРЕ АЛЬБИОН-МОТОРС (пр. Калинина, 15е), где знают, как превратить интерес в уверенность. Здесь можно не просто увидеть автомобиль, но и прочувствовать его возможности, протестировать комплектации.
А еще:
- получить консультацию по выгодным условиям;
- узнать, как сохранить максимум выгоды при покупке.
Почему EXEED RX – больше, чем просто покупка?
Модель продумали так, чтобы владелец получил максимум комфорта. Он раскрывается в ощущениях, возможностях и внимании к деталям.
EXEED RX – это:
- двигатель 2.0 TGDI на 249 л.с. – мощность, которая не требует жертв;
- адаптивная подвеска и полный привод – уверенность на любой дороге;
- два типа коробки передач – под ваш стиль вождения;
- багажник до 1783 литров – пространство, которое растет под ваши задачи.
Каждая из четырех комплектаций дает больше, чем вы ожидаете. Это не просто расширение опций, это рост комфорта, статуса и возможностей.
Гарантия на автомобиль семь лет. Компания уверена в том, что предлагает. И вы можете быть уверены, что ваш выбор – это не временное решение, а долгосрочная выгода. А если что-то случится – помощь на дороге, подменный автомобиль, персональный сервис. Все это уже включено. Потому что EXEED RX – это забота.
Приезжайте в "Альбион-Моторс" на Калинина, 15, и сделайте выбор, который будет радовать в ежедневных поездках.
EXEED Центр Альбион-Моторс Калинина
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел: +7 3852 59 01 50
Сайт
Да кому он с 1 ноября нужен будет со своими 249 кобылами....
стоит примерно 2 090 000