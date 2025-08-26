Генпрокурор Краснов стал единственным кандидатом на должность председателя Верховного суда
Прием заявлений завершен
26 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Высшая квалификационная коллегия судей РФ завершила прием заявлений на должность председателя Верховного суда. Как сообщает ТАСС, генеральный прокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом.
«На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича – генерального прокурора Российской Федерации», – заявили в коллегии.
Напомним, председатель ВС назначается на должность Совфедом на срок шесть лет. Кандидатуры представляет президент России при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой.
09:23:48 26-08-2025
В Техассе побеждают только техасцы...
09:26:04 26-08-2025
А объявление на ХедХантере размещали? Почему единственный кандидат?
09:39:02 26-08-2025
Т.е. Бастрыкина кинули?
10:30:28 26-08-2025
Прокурор станет судьей? Эка невидаль. А как же судьи со стажем? Не заслужили? Хоть бы раз адвокат стал судьей? Вот он обвинительный уклон нашего правосудия.
13:06:28 26-08-2025
Гость (10:30:28 26-08-2025) Прокурор станет судьей? Эка невидаль. А как же судьи со стаж... Поставлена задача не судить а наказать