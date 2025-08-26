НОВОСТИОбщество

Генпрокурор Краснов стал единственным кандидатом на должность председателя Верховного суда

Прием заявлений завершен

26 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Игорь Краснов / Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
Высшая квалификационная коллегия судей РФ завершила прием заявлений на должность председателя Верховного суда. Как сообщает ТАСС, генеральный прокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом. 

«На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича – генерального прокурора Российской Федерации», – заявили в коллегии.

Напомним, председатель ВС назначается на должность Совфедом на срок шесть лет. Кандидатуры представляет президент России при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:23:48 26-08-2025

В Техассе побеждают только техасцы...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:04 26-08-2025

А объявление на ХедХантере размещали? Почему единственный кандидат?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:02 26-08-2025

Т.е. Бастрыкина кинули?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:28 26-08-2025

Прокурор станет судьей? Эка невидаль. А как же судьи со стажем? Не заслужили? Хоть бы раз адвокат стал судьей? Вот он обвинительный уклон нашего правосудия.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:28 26-08-2025

Гость (10:30:28 26-08-2025) Прокурор станет судьей? Эка невидаль. А как же судьи со стаж... Поставлена задача не судить а наказать

  -1 Нравится
Ответить
