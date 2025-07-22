Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Ей был 71 год

22 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Ирина Подносова / Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В возрасте 71 года скончалась председатель Верховного суда Ирина Подносова, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Причина смерти не уточняется.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета, где училась на одном курсе с Владимиром Путиным.

После окончания вуза начала работать в юридической сфере. С 1990 года Подносова работала судьей и занимала руководящие должности в судах Ленинградской области. В 2024-м ее назначили председателем Верховного суда РФ. Пост стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года.