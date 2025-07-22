НОВОСТИПолитика

Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Ей был 71 год

22 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Ирина Подносова / Фото: Михаил Метцель / ТАСС
В возрасте 71 года скончалась председатель Верховного суда Ирина Подносова, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Причина смерти не уточняется.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета, где училась на одном курсе с Владимиром Путиным.

После окончания вуза начала работать в юридической сфере. С 1990 года Подносова работала судьей и занимала руководящие должности в судах Ленинградской области. В 2024-м ее назначили председателем Верховного суда РФ. Пост стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года.

Россия утраты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:44:15 22-07-2025

... где училась на одном курсе с Владимиром Путиным.
Удачное стечение обстоятельств для карьерного роста.

Avatar Picture
Пузырек

14:51:11 22-07-2025

Гость (14:44:15 22-07-2025) ... где училась на одном курсе с Владимиром Путиным.Удач... Чистая случайность.

Avatar Picture
Мусик

15:00:41 22-07-2025

Пузырек (14:51:11 22-07-2025) Чистая случайность.... случайности не случайны.

Avatar Picture
Пузырек

16:23:36 22-07-2025

Мусик (15:00:41 22-07-2025) случайности не случайны.... Не согласен. Все случайности случайны))) И Медведев и Якунин, Ковальчук, да и, прости господи, Фурсенко. Все случайно

Avatar Picture
Гость

15:37:35 22-07-2025

Из рассказа стало ясно
Не обижайте ботаников , ни в школе, ни в ВУЗе

Avatar Picture
гость

09:11:58 23-07-2025

уходят старики...

