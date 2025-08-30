Гигантские пробки сковали Барнаул в День города

В исторической части краевой столицы случился дорожный коллапс

30 августа 2025, 18:50, ИА Амител

Фото: 2ГИС

30 августа, в день 295-летия Барнаула, пробки сковали историческую часть краевой столицы. Движение автомобилей буквально парализовано. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.

Так, самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Красноармейском, улицах Мамонтова, Максима Горького, Мало-Тобольской, Гоголя, Ползунова и Толстого. Кроме того, полностью скован Новый мост.

Отметим, что на Правобережном тракте пробка достигла громадных размеров, протянувшись от села Санниково до острова Помазкин. Длина затора составляет 8,8 км.

Напомним, в центральной части города перекрыт большой участок дороги. Ограничения затрагивают правоповоротный съезд с Нового моста, а также правоповоротный съезд, ведущий от улицы Мамонтова к Новому мосту и площади Баварина. Кроме того, движение временно запрещено по проспектам Ленина и Социалистическому. Ограничения будут действовать до 22:00 часов.