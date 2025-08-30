НОВОСТИОбщество

Гигантские пробки сковали Барнаул в День города

В исторической части краевой столицы случился дорожный коллапс

30 августа 2025, 18:50, ИА Амител

Фото: 2ГИС
Фото: 2ГИС

30 августа, в день 295-летия Барнаула, пробки сковали историческую часть краевой столицы. Движение автомобилей буквально парализовано. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.

Так, самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Красноармейском, улицах Мамонтова, Максима Горького, Мало-Тобольской, Гоголя, Ползунова и Толстого. Кроме того, полностью скован Новый мост.

Отметим, что на Правобережном тракте пробка достигла громадных размеров, протянувшись от села Санниково до острова Помазкин. Длина затора составляет 8,8 км.

Напомним, в центральной части города перекрыт большой участок дороги. Ограничения затрагивают правоповоротный съезд с Нового моста, а также правоповоротный съезд, ведущий от улицы Мамонтова к Новому мосту и площади Баварина. Кроме того, движение временно запрещено по проспектам Ленина и Социалистическому. Ограничения будут действовать до 22:00 часов. 

Пустой автобус / Фото: сообщество транспорта Барнаула

Комментарии 7

Гость
Гость

19:10:14 30-08-2025

Предсказуемо, когда итак узкое горло перекрыто. С Сахарова хотя бы можно в разные стороны пройти-проехать, а там практически тупик

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

19:40:26 30-08-2025

организаторам аплодисменты! совсем бы въезд в город закрыли, чего уж помелочились.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

19:54:06 30-08-2025

никто не подумал что надо регулировать движение а не просто повально перекрывать все подряд ?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

21:22:34 30-08-2025

Почему съезд вправо с моста закрыли?? Зачем

  Ответить
Ответить
гость
гость

22:17:59 30-08-2025

С Белоярска ехал в Барнаул, по времени как от Барнаула до Новосибирска.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

23:25:39 30-08-2025

гость (22:17:59 30-08-2025) С Белоярска ехал в Барнаул, по времени как от Барнаула до Н... Не надо ля-ля...Со Светофора перед поворотом в Новоалтайск всего 50 мин и ты на ВРЗ.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

12:44:37 31-08-2025

Ну все же знают, чем это закончится и все равно прутся в одно место, откуда весьма ограниченный выход и разъезды. А если какое ЧП? Народ в панике попрет толпой и будет давка.

  Ответить
Ответить
