Гигантские пробки сковали Барнаул в День города
В исторической части краевой столицы случился дорожный коллапс
30 августа 2025, 18:50, ИА Амител
30 августа, в день 295-летия Барнаула, пробки сковали историческую часть краевой столицы. Движение автомобилей буквально парализовано. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.
Так, самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Красноармейском, улицах Мамонтова, Максима Горького, Мало-Тобольской, Гоголя, Ползунова и Толстого. Кроме того, полностью скован Новый мост.
Отметим, что на Правобережном тракте пробка достигла громадных размеров, протянувшись от села Санниково до острова Помазкин. Длина затора составляет 8,8 км.
Напомним, в центральной части города перекрыт большой участок дороги. Ограничения затрагивают правоповоротный съезд с Нового моста, а также правоповоротный съезд, ведущий от улицы Мамонтова к Новому мосту и площади Баварина. Кроме того, движение временно запрещено по проспектам Ленина и Социалистическому. Ограничения будут действовать до 22:00 часов.
19:10:14 30-08-2025
Предсказуемо, когда итак узкое горло перекрыто. С Сахарова хотя бы можно в разные стороны пройти-проехать, а там практически тупик
19:40:26 30-08-2025
организаторам аплодисменты! совсем бы въезд в город закрыли, чего уж помелочились.
19:54:06 30-08-2025
никто не подумал что надо регулировать движение а не просто повально перекрывать все подряд ?
21:22:34 30-08-2025
Почему съезд вправо с моста закрыли?? Зачем
22:17:59 30-08-2025
С Белоярска ехал в Барнаул, по времени как от Барнаула до Новосибирска.
23:25:39 30-08-2025
гость (22:17:59 30-08-2025) С Белоярска ехал в Барнаул, по времени как от Барнаула до Н... Не надо ля-ля...Со Светофора перед поворотом в Новоалтайск всего 50 мин и ты на ВРЗ.
12:44:37 31-08-2025
Ну все же знают, чем это закончится и все равно прутся в одно место, откуда весьма ограниченный выход и разъезды. А если какое ЧП? Народ в панике попрет толпой и будет давка.