Какие дороги перекроют в Барнауле в День города?

Главный городской праздник пройдет 30 августа

30 августа 2025, 06:35, ИА Амител

Пустой автобус / Фото: сообщество транспорта Барнаула

295-летие города Барнаула торжественно отпразднуют 30 августа. Мероприятия пройдут на нескольких площадках, главными которыми станут площади Свободы, Сахарова, а также набережная Оби. Традиционно на время проведения праздника перекроют часть дорог в центральной части краевой столицы. Рассказываем, какие именно.

Перекроют ли площадь Сахарова?

Да. На некоторых участках в центре Барнаула изменят схему движения общественного транспорта. На площади Сахарова в этом году проезд закроют всего на несколько часов в связи с проведением плац-концерта оркестров.

Какие дороги перекроют в исторической части Барнаула?

Самый большой участок, где будет запрещено движение транспорта, затрагивает правоповоротный съезд с Нового моста и правоповоротный съезд с автомобильной дороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина, а также проспекты Ленина и Социалистический, улицы Мамонтова, Пушкина. Ограничения будут действовать с 12 до 22 часов. Площадь Свободы перекроют с 8 утра 28 августа до 12 часов 31 августа.

Будет ли работать электротранспорт?

Также для обеспечения безопасности комитетом ведется работа с операторами аренды электросамокатов и велосипедов по введению зон, запрещающих движение и возможность аренды средств индивидуальной мобильности на территории проведения массовых мероприятий.