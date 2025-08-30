Какие дороги перекроют в Барнауле в День города?
Главный городской праздник пройдет 30 августа
30 августа 2025, 06:35, ИА Амител
295-летие города Барнаула торжественно отпразднуют 30 августа. Мероприятия пройдут на нескольких площадках, главными которыми станут площади Свободы, Сахарова, а также набережная Оби. Традиционно на время проведения праздника перекроют часть дорог в центральной части краевой столицы. Рассказываем, какие именно.
Перекроют ли площадь Сахарова?
Да. На некоторых участках в центре Барнаула изменят схему движения общественного транспорта. На площади Сахарова в этом году проезд закроют всего на несколько часов в связи с проведением плац-концерта оркестров.
Какие дороги перекроют в исторической части Барнаула?
Самый большой участок, где будет запрещено движение транспорта, затрагивает правоповоротный съезд с Нового моста и правоповоротный съезд с автомобильной дороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина, а также проспекты Ленина и Социалистический, улицы Мамонтова, Пушкина. Ограничения будут действовать с 12 до 22 часов. Площадь Свободы перекроют с 8 утра 28 августа до 12 часов 31 августа.
Будет ли работать электротранспорт?
Также для обеспечения безопасности комитетом ведется работа с операторами аренды электросамокатов и велосипедов по введению зон, запрещающих движение и возможность аренды средств индивидуальной мобильности на территории проведения массовых мероприятий.
20:49:16 23-08-2025
23 августа что произошло с транспортом города? С дачи ехала, пришлось сменить 4 вида транспорта. Обычно еду на двух. Можно изобрести систему, которая бы рассылала изменение маршрутов в конкретный день по типу рассылки погоды? С пл. Спартака нельзя было уехать, площадь была без обычного скопления автобусов, трамвай №7 не ходил. Получила моральный и материальный ущерб. Возмущена((((
08:24:36 30-08-2025
Светлана (20:49:16 23-08-2025) 23 августа что произошло с транспортом города? С дачи ехал... Тебе про Фому, а ты про Ерёму.
18:33:52 30-08-2025
Хорошо что мероприятия убрали из Центра на Старый базар. А то в эти дни не пройти. не проехать.