Гинцбург допустил, что пациенты получат вакцину от рака в ближайшие месяцы

03 августа 2025, 08:45, ИА Амител
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака. Его слова приводит РИА Новости.
Гинцбург допустил, что пациенты начнут получать вакцину от рака в ближайшие месяцы. Он уточнил, что препарат введут группе больных меланомой. В экспериментальном режиме этим будут заниматься Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.
Кроме того, Гинцбург уточнил, что Центр имени Гамалеи только производит вакцины, а после их получат другие центры. По его словам, новая вакцина интересна и другим странам.
