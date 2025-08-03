НОВОСТИОбщество

Гинцбург допустил, что пациенты получат вакцину от рака в ближайшие месяцы

Центр имени Гамалеи только производит вакцины, а после их получат другие центры

03 августа 2025, 08:45, ИА Амител

Вакцина "Спутник V" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака. Его слова приводит РИА Новости.

Гинцбург допустил, что пациенты начнут получать вакцину от рака в ближайшие месяцы. Он уточнил, что препарат введут группе больных меланомой. В экспериментальном режиме этим будут заниматься Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.

Кроме того, Гинцбург уточнил, что Центр имени Гамалеи только производит вакцины, а после их получат другие центры. По его словам, новая вакцина интересна и другим странам.

Avatar Picture
Гость

20:04:39 03-08-2025

как долго производится каждая и почем? входит в ОМС полностью или 1й титр?

Avatar Picture
Афиноген

08:22:17 04-08-2025

Очередная утка?Говорить о чём то нужно после достижения каких то результатов.А если их нет ,то и нечего сотрясать воздух.

Avatar Picture
Гость

09:02:33 04-08-2025

помню недавно пациенты уже получали вакцину от ковида, сделанную вектором, и как то она не сработала, быстренько отозвали

Avatar Picture
Гость

09:34:30 04-08-2025

Гость (09:02:33 04-08-2025) помню недавно пациенты уже получали вакцину от ковида, сдела... еще как сработала,кучу народа на тот свет отправила.

