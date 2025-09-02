Глава Республики Алтай Турчак проведет прямую линию 4 сентября
Вопросы главе региона можно задать через мессенджеры, на сайте и по телефону
02 сентября 2025, 19:55, ИА Амител
Андрей Турчак на встрече с ветеранами государственной и муниципальной службы / Фото: правительство Республики Алтай
Глава Республики Алтай Андрей Турчак проведет 4 сентября прямую линию. Об этом сообщает Центр управления регионом республики.
Вопросы Турчаку можно задать через мессенджер Max, на сайте правительства республики, по телефону 8-800-350-28-70 и в чат-боте Telegram.
Трансляция пройдет в эфире ГТРК "Горный Алтай", на странице Андрея Турчака во "ВКонтакте", а также в Telegram-канале "Республика Алтай. Официально".
22:21:15 03-09-2025
Добрый вечер!
Хотелось бы попросить помощи у Вас, как главы Республики Алтай в решении вопроса. Небольшой участок дороги на Жилмасиве возле филиала дет.сада " Радуга" по направлению к торговому центру" Разноторг " это 100 м бездорожья по которому ходят и пешеходы и ели ездят автомобилисты. Можно хотя бы, что грейдеровали раз в месяц, ну а если асфальт положите, то это будет очень круто.
Спасибо.