Глава Республики Алтай Турчак проведет прямую линию 4 сентября

Вопросы главе региона можно задать через мессенджеры, на сайте и по телефону

02 сентября 2025, 19:55, ИА Амител

Андрей Турчак на встрече с ветеранами государственной и муниципальной службы / Фото: правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Андрей Турчак проведет 4 сентября прямую линию. Об этом сообщает Центр управления регионом республики.

Вопросы Турчаку можно задать через мессенджер Max, на сайте правительства республики, по телефону 8-800-350-28-70 и в чат-боте Telegram.

Трансляция пройдет в эфире ГТРК "Горный Алтай", на странице Андрея Турчака во "ВКонтакте", а также в Telegram-канале "Республика Алтай. Официально".