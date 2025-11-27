Глава Сбербанка Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством"

Подобные механизмы создают неравные условия на рынке и нарушают принципы здоровой конкуренции

27 ноября 2025, 07:45, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Сбербанка Герман Греф резко раскритиковал практику маркетплейсов, которые привязывают скидки к оплате картами определенных банков. Общаясь с журналистами на Domclick Digital Forum, он назвал такие условия "торговым рабством", подчеркнув, что подобные схемы создают неравные и нерыночные условия конкуренции, пишет "Москва 24".

Греф отметил, что акции "работают только в одну сторону": покупатель не получает скидку, если не является клиентом банка – партнера маркетплейса, из-за чего людям приходится заводить дополнительные карты ради выгоды. Он также обратил внимание на "очень высокие комиссии", которые онлайн-платформы взимают с продавцов.

По словам Грефа, единственный выход – выравнивание условий конкуренции и отказ от механизмов, ограничивающих доступ покупателей и продавцов к честным рыночным скидкам.

Напомним, ранее российские банки выступили с инициативой по введению ограничений на программы лояльности, действующие на маркетплейсах. Согласно мнению банкиров, послабления допустимы лишь для сезонных распродаж, проводимых самими маркетплейсами, а также для товаров первой необходимости. При этом величина скидок не должна быть привязана к конкретному банку или платежной системе.