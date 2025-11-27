Глава Сбербанка Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством"
Подобные механизмы создают неравные условия на рынке и нарушают принципы здоровой конкуренции
27 ноября 2025, 07:45, ИА Амител
Глава Сбербанка Герман Греф резко раскритиковал практику маркетплейсов, которые привязывают скидки к оплате картами определенных банков. Общаясь с журналистами на Domclick Digital Forum, он назвал такие условия "торговым рабством", подчеркнув, что подобные схемы создают неравные и нерыночные условия конкуренции, пишет "Москва 24".
Греф отметил, что акции "работают только в одну сторону": покупатель не получает скидку, если не является клиентом банка – партнера маркетплейса, из-за чего людям приходится заводить дополнительные карты ради выгоды. Он также обратил внимание на "очень высокие комиссии", которые онлайн-платформы взимают с продавцов.
По словам Грефа, единственный выход – выравнивание условий конкуренции и отказ от механизмов, ограничивающих доступ покупателей и продавцов к честным рыночным скидкам.
Напомним, ранее российские банки выступили с инициативой по введению ограничений на программы лояльности, действующие на маркетплейсах. Согласно мнению банкиров, послабления допустимы лишь для сезонных распродаж, проводимых самими маркетплейсами, а также для товаров первой необходимости. При этом величина скидок не должна быть привязана к конкретному банку или платежной системе.
07:59:08 27-11-2025
Комиссии банков по единому прайсу!
08:01:11 27-11-2025
СБЕР, пользуясь своим монопольным положением, стал брать комиссию за оплату мобильной связи. За оплату ЖКХ комиссия уже давно взимается.Озон банк не берет комиссию.Надо антимонопольному комитету присмотреться к работе СБЕРа
08:52:17 27-11-2025
Гость (08:01:11 27-11-2025) СБЕР, пользуясь своим монопольным положением, стал брать ком... Как расценивать территориальную экспансию Сбера и Грефа в республике Алтай?
08:02:22 27-11-2025
А политика банков прям направлена на улучшение жизни людей.
08:16:23 27-11-2025
Его Мегамаркет, Купер, Самокат и вся экосистема Сбера делают то же самое!
10:07:13 27-11-2025
Гость (08:16:23 27-11-2025) Его Мегамаркет, Купер, Самокат и вся экосистема Сбера делают...
Купер - УГ чуть более чем полностью с завышенными ценами. Единственная причина, по которой там кто-то покупает - это бюджетники, которые тратят там СберСпасибо
08:22:59 27-11-2025
Как то стоимость проживания в Манжероке, сильно завышена
08:25:13 27-11-2025
А че он молчит, что сбер в европе ипотеку под 2% выдавал, а в РФ под 12?
08:30:50 27-11-2025
Если бы у меня такие друзья были, я бы ещё по-круче отжигал
08:31:40 27-11-2025
Греф, а как на счет бонусов сберспасибо и возможность оплачивать ими покупки в сбермаркете или это другое?
08:32:34 27-11-2025
Греф против ру,ских ?
09:00:03 27-11-2025
вот его корежит
что русскому хорошо, немцу- хреново
09:02:48 27-11-2025
жаба геру давит ))
надо было не на телефон с таксистами лаяться а работать., как озон и вайлдбериз.
привыкли в своей питерской подворотне через вась-вась решать.
а есть люди в отличие от вас, которые реальным бизнесом занимаются, а не ростовщичеством через бюджет
09:10:25 27-11-2025
Ещё совести хватает предъявлять претензии остальным.Раньше был банк как банк ,а теперь только и способен, что клиентов обирать.
09:26:22 27-11-2025
А этот не нарушает "принципы здоровой конкуренции" используя административный ресурс
09:46:45 27-11-2025
Греф не очкует на ВБ-то наезжать?
10:15:01 27-11-2025
это вам не спасибо, этодругое!
10:41:41 27-11-2025
Ну посмотрим кто в этой битве окажется сильнее, рынок не поделили два капиталиста, народ не парьтесь ваши скидки не куда не денутся, просто они не уйдут привязаны к карте маркетплеса, скидки это маркетинг, а он не куда не денется.
10:52:00 27-11-2025
чем скидка на WB или OZON хуже кэшбэка в банках ? тоже самое - только не надо месяц ждать и к тому сразу скидка деньгами , а не СберСпасибо которые еще не везде берут. Дай сбер кэшбэк за покупки на WB или OZON такие же как разница в цене - и человек будет платить картой Сбер. Но он же не дает такой кэшбэк.... А сами уже даже сбераптеку открыли... везде лезут
11:44:52 27-11-2025
Я вот давно никак не могу понять - Сбер это гос.банк или частная лавочка Грефа? Если частная лавочка, то с какого перепуга в нем прокручиваются гос.средства (финансирование госпрограмм и т.п.)? А если таки гос.банк, то какие могут быть маркеты и прочие "непрофильные активы"? Тут или "крестик" или..
12:25:25 27-11-2025
А помоему этот безгранично жадный человек, просто хочет чтобы люди не покупали на этих маркетплейсах, а шли покупать в его дорогущие беспонтовые площадки. Вот и давит всячески, пользясь своей безнаказанностью и положением в верхах.
Как и с землями в Горном Алтае. Рекет в законе. Антимонопольщики смотрят сквозь...
12:56:26 27-11-2025
Греф забыл "святые слова" отчимов капитализма в России Соломянского Егорки и чубайсов, что РЫНОК всё расставляет по своим местам, но никак ни Греф, ни другой толстосум, желающий отменить конкуренцию, которая является одним из признаков "рыночных отношений". По-моему, это первая реальная конкуренция за 35 лет российского капитализма.И глашатаи капитализма вдруг воспротивились конкуренции, чувствуя, что проигрывают. Не будь им поддержки гос-ва, все бы новоиспеченные искусственные миллиардеры быстро бы превратились в Каупервудов, если они знают, кто это такой
14:17:57 27-11-2025
Подытожим: Чья бы корова мычала!
15:57:23 27-11-2025
А вот нефиг завидовать чужому рабству.