В Барнауле проверят, почему убивший женщину тополь не спилили ранее

В прокуратуре дадут оценку работе уполномоченных органов

11 октября 2023, 15:00, ИА Амител

В Барнауле проводится проверка в связи с гибелью женщины в результате падения дерева, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, днем 11 октября возле поворота на поселок Черницк на женщину, ехавшую на велосипеде, упал тополь.

"Будет дана оценка работе уполномоченных органов Барнаула, в том числе по своевременному выявлению и сносу аварийных насаждений", – отметили в ведомстве.

Как уточнили в региональном СК, следователи устанавливают причины и условия, которые привели к трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.