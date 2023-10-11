В Барнауле проверят, почему убивший женщину тополь не спилили ранее
В прокуратуре дадут оценку работе уполномоченных органов
11 октября 2023, 15:00, ИА Амител
В Барнауле проводится проверка в связи с гибелью женщины в результате падения дерева, сообщает прокуратура Алтайского края.
Напомним, днем 11 октября возле поворота на поселок Черницк на женщину, ехавшую на велосипеде, упал тополь.
"Будет дана оценка работе уполномоченных органов Барнаула, в том числе по своевременному выявлению и сносу аварийных насаждений", – отметили в ведомстве.
Как уточнили в региональном СК, следователи устанавливают причины и условия, которые привели к трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
15:08:10 11-10-2023
щас походу спилят ВСЁ
16:54:36 11-10-2023
Гость (15:08:10 11-10-2023) щас походу спилят ВСЁ... Ну да, нет деревьев нет проблем. А между тем в ветер может упасть хоть что...незакрепленные металоконструкции и т.д. Трагедии везде случаются и в Москве тоже. У нас итак весь город поспилили, вот до Черницкого не добрались...
15:08:30 11-10-2023
За домом на Островского, 50 растёт здоровенный тополь, который уже накренился и грозит упасть во двор дома №52. ДЕЗу на него плевать, жители бьют тревогу, и всем пофиг. Пока никого не задавило. Чего-то ждём?
18:16:35 11-10-2023
Гость (15:08:30 11-10-2023) За домом на Островского, 50 растёт здоровенный тополь, котор... Че сидим чего ждём? Полили корни солью и кислотой из аккумулятора и все. Мы так делали просто нужно в большом ко-ве
15:53:20 11-10-2023
Как бы ни цинично звучало,. в данном случае просто н повезло.... Инспектировать деревья в лесополосе какой то перебор.
16:50:23 11-10-2023
Гость (15:53:20 11-10-2023) Как бы ни цинично звучало,. в данном случае просто н повез... Именно. Столбы тоже падают. Ветер сегодня. Но вот чтобы так, именно в момент проезда на велосипеде... Как говорят просто судьба...
16:59:13 11-10-2023
Гость (15:53:20 11-10-2023) Как бы ни цинично звучало,. в данном случае просто н повез... Да, учитывая количество этих лесополос. Это несчастный случай, который и в лесу мог произойти.
16:59:42 11-10-2023
А под колесами автомобиля сегодня погиб мужчина, на пешеходном переходе...Вот за это кто ответит. Как бы всех этих водлодятлов " спилить". Сколько случаев подобных в Барнауле за последнее время... Власти это никак не волнует!? В случае с этой женщиной_ никто не виноват. Просто трагическое стечение обстоятельств.
20:50:12 11-10-2023
На северозападной 88 стоит клен очень старый сухой без коры диаметр 40 - 50 см, наклонен к земле на 40-45 градусов. Проходить под ним страшно и опасно. Обращались в администрацию, мордой тыкали годы назад, но до сих пор не убрали
20:52:25 11-10-2023
На Строителей возле 38-го дома нынче летом убрали все кривые клены с тополями... Вовремя успели.
10:10:58 12-10-2023
У мамы под окнами дерево старое уже готово было упасть. Обратились в ЖЭУ. Они готовы были спилить хот в этот же день. Но без согласования в многих наших учреждениях -нельзя. Недели две согласовывали во всех инстанциях чтобы спилить. Но спилили.