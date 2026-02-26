Россиянки бросают младенцев и выходят из декрета из-за страха потерять работу
За прошедший год порядка 55% женщин либо досрочно вышли на работу, либо вовсе не оформляли декретный отпуск
26 февраля 2026, 16:18, ИА Амител
Все больше российских женщин выходят на работу задолго до окончания трехлетнего отпуска по уходу за ребенком — такую тенденцию зафиксировал Telegram‑канал Baza.
Согласно его данным, нередко молодые матери возвращаются к полной занятости уже через один-два месяца после родов, причем преимущественно выбирают офисный формат работы, а не удаленную или гибридную занятость.
При этом законодательство гарантирует сохранение пособия по уходу за ребенком до полутора лет — работодатель не вправе прекращать его выплату.
HR‑эксперт Александра Королева пояснила, что, несмотря на регулярную индексацию, пособие по уходу зачастую служит лишь дополнительным источником дохода и не может заменить полноценную заработную плату.
Эксперт привела статистику: за прошедший год порядка 55% женщин либо досрочно вышли на работу, либо вовсе не оформляли декретный отпуск.
Среди главных причин досрочного возвращения к трудовой деятельности Королева выделяет карьерные риски — в таких динамично развивающихся сферах, как IT, digital и продажи, длительный перерыв способен привести к потере профессиональных позиций.
Не менее значимым фактором оказывается потребность в самореализации: для многих современных матерей, особенно проживающих в крупных городах, принципиально важно сохранять профессиональную идентичность и поддерживать социальные связи в рабочем коллективе.
Baza также выделила две основные возрастные группы женщин, наиболее склонных к досрочному выходу на работу. Первую составляют россиянки 20–26 лет, которые возвращаются к занятости главным образом из‑за экономической необходимости и отсутствия устойчивого карьерного положения.
Вторую группу формируют женщины 32–40 лет, стремящиеся сохранить профессиональный статус и экспертность, чтобы не утратить конкурентоспособность на рынке труда.
Ране в Госдуме предложили списать долги по кредитам для женщин в декрете. Депутаты от ЛДПР внесли законопроект о введении моратория на начисление пеней и штрафов по кредитам на весь период отпуска по уходу за ребенком.
19:55:29 26-02-2026
Не "с жиру бесятся" - нужда гонит!
20:21:21 26-02-2026
Гость (19:55:29 26-02-2026) Не "с жиру бесятся" - нужда гонит!... кокая нужда? мозгов нет? прежде чем завести ребенка научитесь создать фин. подушку.
22:51:31 26-02-2026
Гость (20:21:21 26-02-2026) кокая нужда? мозгов нет? прежде чем завести ребенка научитес... тогда не дождаться нам повышения рождаемости...
02:45:55 27-02-2026
гость (22:51:31 26-02-2026) тогда не дождаться нам повышения рождаемости...... всю жизнь мифическую подушку себе мостят,на ноги встают,саморазвиваются,ждут идеальных условий... Потом в лучшем случае рожают одного корзиночку и на менопаузу. доживать вымирать
09:41:05 27-02-2026
Гость (02:45:55 27-02-2026) всю жизнь мифическую подушку себе мостят,на ноги встают,само... а вам какое дело??? своей жизнью занимайтесь, в чужую нос нечего совать, кому и сколько рожать сами разберутся без сопливых, достали уже...
09:47:51 27-02-2026
гость (22:51:31 26-02-2026) тогда не дождаться нам повышения рождаемости...... и? минусы то какие? чего все с этой рождаемостью носятся то? цель то какая? что бы в 2150 внукам вашим в очереди за гуманитаркой по колено в г...не стоять? ресурсы то конечны, в курсе вы? а гадить так как это делает человек никто на планете больше не умеет. На Индию посмотрите - такого же хочется?
18:22:07 01-03-2026
Гость (09:47:51 27-02-2026) и? минусы то какие? чего все с этой рождаемостью носятся то?... Конечные ресурсы будут потомки других людей эксплуатировать пока безминусные уходят в минус каждый год сотнями тысяч
23:04:00 26-02-2026
в смысле "бросают" да вы половина и больше выросли на руках у ваших бабок в деревне или же в яслях!! с чего вдруг разнылись-то снова?! Есть богатые семьи где дите как положено до 3-4 лет дома при маме, ну не все же миллионэры