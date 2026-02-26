Россиянки бросают младенцев и выходят из декрета из-за страха потерять работу

За прошедший год порядка 55% женщин либо досрочно вышли на работу, либо вовсе не оформляли декретный отпуск

26 февраля 2026, 16:18, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Все больше российских женщин выходят на работу задолго до окончания трехлетнего отпуска по уходу за ребенком — такую тенденцию зафиксировал Telegram‑канал Baza.

Согласно его данным, нередко молодые матери возвращаются к полной занятости уже через один-два месяца после родов, причем преимущественно выбирают офисный формат работы, а не удаленную или гибридную занятость.

При этом законодательство гарантирует сохранение пособия по уходу за ребенком до полутора лет — работодатель не вправе прекращать его выплату.

HR‑эксперт Александра Королева пояснила, что, несмотря на регулярную индексацию, пособие по уходу зачастую служит лишь дополнительным источником дохода и не может заменить полноценную заработную плату.

Эксперт привела статистику: за прошедший год порядка 55% женщин либо досрочно вышли на работу, либо вовсе не оформляли декретный отпуск.

Среди главных причин досрочного возвращения к трудовой деятельности Королева выделяет карьерные риски — в таких динамично развивающихся сферах, как IT, digital и продажи, длительный перерыв способен привести к потере профессиональных позиций.

Не менее значимым фактором оказывается потребность в самореализации: для многих современных матерей, особенно проживающих в крупных городах, принципиально важно сохранять профессиональную идентичность и поддерживать социальные связи в рабочем коллективе.

Baza также выделила две основные возрастные группы женщин, наиболее склонных к досрочному выходу на работу. Первую составляют россиянки 20–26 лет, которые возвращаются к занятости главным образом из‑за экономической необходимости и отсутствия устойчивого карьерного положения.

Вторую группу формируют женщины 32–40 лет, стремящиеся сохранить профессиональный статус и экспертность, чтобы не утратить конкурентоспособность на рынке труда.

Ране в Госдуме предложили списать долги по кредитам для женщин в декрете. Депутаты от ЛДПР внесли законопроект о введении моратория на начисление пеней и штрафов по кредитам на весь период отпуска по уходу за ребенком.