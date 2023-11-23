Google запретит блокировщики рекламы в Chrome

Нововведение начнет действовать в следующем году

23 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С июня 2024 года в браузере Chrome перестанут работать блокировщики рекламы и старые плагины, сообщили в Google.

Компания отключит в браузере протокол API Manifest V2 и перейдет на Manifest V3, в связи с чем пользователи не смогут скачивать расширения на базе прошлой версии.

Если же разработчики обновят свои плагины под Manifest V3, то они сильно ограничатся в возможностях.

Изменение коснется не только Google Chrome, но и всех браузеров на базе Chromium: Opera, Microsoft Edge, Vivaldi, "Яндекс Браузер" и других.