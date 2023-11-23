Google запретит блокировщики рекламы в Chrome
Нововведение начнет действовать в следующем году
23 ноября 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С июня 2024 года в браузере Chrome перестанут работать блокировщики рекламы и старые плагины, сообщили в Google.
Компания отключит в браузере протокол API Manifest V2 и перейдет на Manifest V3, в связи с чем пользователи не смогут скачивать расширения на базе прошлой версии.
Если же разработчики обновят свои плагины под Manifest V3, то они сильно ограничатся в возможностях.
Изменение коснется не только Google Chrome, но и всех браузеров на базе Chromium: Opera, Microsoft Edge, Vivaldi, "Яндекс Браузер" и других.
09:46:43 23-11-2023
Ещё одно подтверждение того факта, что гуголь придумали педерасты, чтобы пакостить натуралам. Все, кто использует гуголь- пособники.
09:57:13 24-11-2023
Гость (09:46:43 23-11-2023) Ещё одно подтверждение того факта, что гуголь придумали педе... Но к сожалению, выбора маловато, особенно если пользуешься смартфоном на андроид и буком на ChromeOS, т.к. иначе не получится полноценно использовать синхронизацию с угловым аккаунтом, которая только недавно начала заезжать на другие браузеры по но работает оно там крайне хреново, к примеру, нельзя просматриваемую страницу браузера с телефона перекинуть на бук и продолжить работать с ней там. В остальных браузерах этого либо вообще нет, не говоря уже про сами браузеры на базе Chromium, как тот же ущербный и заваленный всяким говном Яндекс Браузер, например. Самый долгий запуск среди всех браузеров на этом движке.
10:45:39 23-11-2023
Никогда этой какашкой не пользовался и другим не советую ) !!!
11:48:04 23-11-2023
Ну значит попрощается с этим гавном намного больше людей. Надеюсь затронет лишь гугла а не всю платформу хромиума
12:02:40 23-11-2023
Гость (11:48:04 23-11-2023) Ну значит попрощается с этим гавном намного больше людей. На... А если прочитать последний абзац новости?
12:28:42 23-11-2023
Значит не буду обновлять хром, пусть так и висит в старой версии, и таки у меня не винда автоматом не обновится
16:28:31 23-11-2023
Пофиг, у меня лисичка