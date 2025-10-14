Госдума освободила семьи участников СВО от уплаты госпошлин за назначение пенсий

Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях

14 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Государственная Дума приняла закон, освобождающий родственников участников специальной военной операции от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца, сообщает ТАСС. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект, инициированный группой депутатов, вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Новые положения распространяются на членов семей участников СВО, а также лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

Принятый документ вступит в силу со дня его официального опубликования.