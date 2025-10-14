Госдума освободила семьи участников СВО от уплаты госпошлин за назначение пенсий
Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях
14 октября 2025, 22:30, ИА Амител
Государственная Дума приняла закон, освобождающий родственников участников специальной военной операции от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца, сообщает ТАСС. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.
Законопроект, инициированный группой депутатов, вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Новые положения распространяются на членов семей участников СВО, а также лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.
Принятый документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
22:45:27 14-10-2025
А какой размер пошлины при подаче в суд заявлений, по потери кормильца ?
А то любят делать "подарки" на 100 рублей....
23:10:03 14-10-2025
Шинник (22:45:27 14-10-2025) ... ответ на свой вопрос я не нашёл.
Нейронка сказала:
"Госпошлина за подачу в суд заявления по потере кормильца не уплачивается, так как такие дела относятся к искам неимущественного характера, связанным с защитой прав и законных интересов граждан.
Исключение из правила
Иск о потере кормильца, поданный в суд общей юрисдикции, может быть освобождён от уплаты госпошлины, если в нём присутствует имущественное требование, например:
признание права на пенсию по случаю потери кормильца;
взыскание денежных средств.
Льготы по уплате госпошлины
От уплаты госпошлины также могут освобождаться отдельные категории граждан, к которым относятся:
инвалиды I и II группы;
пенсионеры (по имущественным искам);
ветераны боевых действий (по искам о защите прав, установленных законодательством о ветеранах);
семьи участников СВО (по искам, связанным с назначением пенсии по потере кормильца).