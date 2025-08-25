Госдума усомнилась в эффективности новых штрафов для фармацевтов
За неинформирование покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарств будет предусмотрен штраф 200 тысяч рублей
25 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный выступил с критикой новых правил, предусматривающих штрафы до 200 тысяч рублей для фармацевтов за неинформирование покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарств. По его мнению, реализовать эту норму на практике будет крайне сложно, пишет Telegram-канал "Подъем".
Куринный отметил, что контролировать исполнение правил возможно лишь через "провокационные контрольные закупки", когда проверяющий сначала запрашивает конкретный препарат, а затем оценивает, предложил ли фармацевт альтернативу с меньшей стоимостью. Однако парламентарий подчеркнул, что фармацевт всегда может сослаться на отсутствие аналогов в наличии, что делает норму трудноисполнимой.
«Тут человеческий фактор будет играть большое значение. Штрафы, на мой взгляд, очень приличные и не являются разумными», – заявил депутат.
Напомним, что с 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения в правила надлежащей аптечной практики, утвержденные Минздравом России. Они обязывают фармацевтов информировать покупателей о наличии лекарств с одинаковым действующим веществом, но по более низкой цене. Критика со стороны депутата указывает на потенциальные сложности в применении этих мер на практике.
Закон правильный, в помощь людям. Как будет исполняться - поживём, увидим.. Хорошо бы одно окно на Госуслугах для подачи жалоб и заявлений (без адресата для отправки, но с ответом заявителю).