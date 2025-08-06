НОВОСТИОбщество

Новое правило закупок лекарств может оставить россиян без жизненно важных препаратов

Все это из-за механизма "второй лишний"

06 августа 2025, 11:24, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
С сентября 2025 года в России полноценно вступит в силу новое правило закупок лекарственных препаратов, сообщают "Известия".

Согласно этому механизму, получившему название "второй лишний", при наличии российских препаратов, полностью произведенных в стране, все иностранные аналоги будут автоматически исключаться из конкурсных процедур.

Всероссийский союз пациентов направил обращение в правительство, где выразил обеспокоенность потенциальными последствиями этих изменений. Особую тревогу вызывает планируемое включение в перечень приоритетных российских препаратов 215 позиций из списка стратегически важных лекарств, а также наркотических и психотропных средств, препаратов крови.

Эксперты ВСП предупреждают, что подобные ограничения могут иметь несколько негативных последствий:

  • значительное сокращение экономии на закупках лекарств;
  • рост расходов системы здравоохранения;
  • создание искусственных монополий в фармпроизводстве;
  • возможные перебои с поставками важнейших препаратов.

«Реализация этого правила грозит сужением терапевтического выбора, снижением доступности инновационных методов лечения и ухудшением качества медицинской помощи», – отметил сопредседатель ВСП Ян Власов.

Он подчеркнул, что для пациентов с социально значимыми заболеваниями даже временная замена привычных препаратов или задержки в их поставках могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Ранее Минздрав поручил следить за наличием жизненно важных лекарств в аптеках.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:42:57 06-08-2025

Все для людей.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:58:02 06-08-2025

Сами законодатели если заболеют, найдут ходы для обеспечения себя

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:58:31 06-08-2025

ухудшение качества медицинской помощи - погост!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:23 06-08-2025

Право выбора лекарств /импортное или российское /принадлежит покупателю ,так зачем же вы лишаете этого права покупателя и порой российский аналог в разы хуже импортного .

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ииииииигорь

15:17:06 06-08-2025

изобретатели этих законов за бугром лечатся...парзиты...и правильно что народ рожать не хочет...зачем такая жизнь...ни работы ни зарплаты ни медицины ни обучения ни жилья...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Инвалид

16:42:04 06-08-2025

Да, новости - пакости.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:22 07-08-2025

В России даже аспирин не могут выпускать похожий, хоть немного на забугорный. Проблема в дозировках. Технологиях... Да что там про человеческие лекарства говорить.. ветеринарные препараты и то закупаем.

  3 Нравится
Ответить
