Новое правило закупок лекарств может оставить россиян без жизненно важных препаратов

Все это из-за механизма "второй лишний"

06 августа 2025, 11:24, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С сентября 2025 года в России полноценно вступит в силу новое правило закупок лекарственных препаратов, сообщают "Известия".

Согласно этому механизму, получившему название "второй лишний", при наличии российских препаратов, полностью произведенных в стране, все иностранные аналоги будут автоматически исключаться из конкурсных процедур.

Всероссийский союз пациентов направил обращение в правительство, где выразил обеспокоенность потенциальными последствиями этих изменений. Особую тревогу вызывает планируемое включение в перечень приоритетных российских препаратов 215 позиций из списка стратегически важных лекарств, а также наркотических и психотропных средств, препаратов крови.

Эксперты ВСП предупреждают, что подобные ограничения могут иметь несколько негативных последствий:

значительное сокращение экономии на закупках лекарств;

рост расходов системы здравоохранения;

создание искусственных монополий в фармпроизводстве;

возможные перебои с поставками важнейших препаратов.

«Реализация этого правила грозит сужением терапевтического выбора, снижением доступности инновационных методов лечения и ухудшением качества медицинской помощи», – отметил сопредседатель ВСП Ян Власов.

Он подчеркнул, что для пациентов с социально значимыми заболеваниями даже временная замена привычных препаратов или задержки в их поставках могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Ранее Минздрав поручил следить за наличием жизненно важных лекарств в аптеках.