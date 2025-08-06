Новое правило закупок лекарств может оставить россиян без жизненно важных препаратов
Все это из-за механизма "второй лишний"
06 августа 2025, 11:24, ИА Амител
С сентября 2025 года в России полноценно вступит в силу новое правило закупок лекарственных препаратов, сообщают "Известия".
Согласно этому механизму, получившему название "второй лишний", при наличии российских препаратов, полностью произведенных в стране, все иностранные аналоги будут автоматически исключаться из конкурсных процедур.
Всероссийский союз пациентов направил обращение в правительство, где выразил обеспокоенность потенциальными последствиями этих изменений. Особую тревогу вызывает планируемое включение в перечень приоритетных российских препаратов 215 позиций из списка стратегически важных лекарств, а также наркотических и психотропных средств, препаратов крови.
Эксперты ВСП предупреждают, что подобные ограничения могут иметь несколько негативных последствий:
- значительное сокращение экономии на закупках лекарств;
- рост расходов системы здравоохранения;
- создание искусственных монополий в фармпроизводстве;
- возможные перебои с поставками важнейших препаратов.
«Реализация этого правила грозит сужением терапевтического выбора, снижением доступности инновационных методов лечения и ухудшением качества медицинской помощи», – отметил сопредседатель ВСП Ян Власов.
Он подчеркнул, что для пациентов с социально значимыми заболеваниями даже временная замена привычных препаратов или задержки в их поставках могут иметь серьезные последствия для здоровья.
Ранее Минздрав поручил следить за наличием жизненно важных лекарств в аптеках.
11:42:57 06-08-2025
Все для людей.
11:58:02 06-08-2025
Сами законодатели если заболеют, найдут ходы для обеспечения себя
11:58:31 06-08-2025
ухудшение качества медицинской помощи - погост!
13:35:23 06-08-2025
Право выбора лекарств /импортное или российское /принадлежит покупателю ,так зачем же вы лишаете этого права покупателя и порой российский аналог в разы хуже импортного .
15:17:06 06-08-2025
изобретатели этих законов за бугром лечатся...парзиты...и правильно что народ рожать не хочет...зачем такая жизнь...ни работы ни зарплаты ни медицины ни обучения ни жилья...
16:42:04 06-08-2025
Да, новости - пакости.
12:22:22 07-08-2025
В России даже аспирин не могут выпускать похожий, хоть немного на забугорный. Проблема в дозировках. Технологиях... Да что там про человеческие лекарства говорить.. ветеринарные препараты и то закупаем.