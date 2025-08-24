С сентября фармацевтов будут штрафовать за сокрытие дешевых аналогов лекарств
Сумма штрафа будет составлять около 200 тысяч рублей
24 августа 2025, 18:00, ИА Амител
С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в правилах надлежащей аптечной практики, обязывающие фармацевтов информировать покупателей о наличии лекарственных препаратов с более низкой ценой. За нарушение этого требования сотрудникам аптечных организаций грозит административный штраф до 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Новая норма конкретизирует положения закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", где ранее уже был закреплен запрет на сокрытие информации о доступных аналогах лекарств. Как пояснил доцент МГЮА Алексей Кубышкин, это необходимо для защиты прав граждан на доступное лекарственное обеспечение и повышения прозрачности фармацевтического рынка.
«Теперь при обращении покупателя за конкретным препаратом фармацевты обязаны сообщать о существовании дженериков или синонимичных лекарств с одинаковым действующим веществом, но по более низкой цене. Это позволит пациентам осознанно выбирать препараты с учетом их финансовых возможностей без ущерба для эффективности лечения», – пишет издание.
Изменения коснутся всех субъектов розничной торговли лекарственными препаратами, включая сетевые и частные аптеки. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять Росздравнадзор и правоохранительные органы.
И в спорт товарах продавец обязан спросить:
"Вам adidas или адибас" ?
Найдут выход.
Частнику выгоднее продать не дешёвый, а максимально более дорогой товар. Фактический отказ торгашу в этом праве под угрозой штрафа есть нарушение священного закона капитализма, согласно которому барыш превыше всего!
а как проверят?
А меня наоборот бесят фармацевты которые предлагают дешёвые дженерики, кому этот закон нужен так это нашей фарм индустрии, а продавцам выгоднее продавать дешевое на дешёвом накрутка больше, а лохи думают, что выгоднее дорогой, ничего не понимают в продажах.
так они и не скрывают никогда!!. А мозг покупателю для чего? глюкозу потреблять вхолостую?
а технологий по увеличению чека - великая масса, тут на все запрет не наложишь к тому же контролирующих мероприятий и схем НЕТ. и человек не купит дороже своего бюджета. Кстати, добрый совет - ходите в аптеку в рубище, фармацевты сразу напихают дешевых лекарств полный пакет!! ххаха
есть крем за 30 000 банка и есть невская косметика, ну условно, так отчего же все не чилятся на мальдивах с плацентарными инъекциями каждые 6 мес.?
У меня терапевт спрашивает, из какой ценовой категории выписывать препарат.
вместо ношпы теперь должны предлагать дротаверин, вместо терафлю - парацетамол... Но как контролировать будут фармацевтов?