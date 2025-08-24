С сентября фармацевтов будут штрафовать за сокрытие дешевых аналогов лекарств

Сумма штрафа будет составлять около 200 тысяч рублей

24 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в правилах надлежащей аптечной практики, обязывающие фармацевтов информировать покупателей о наличии лекарственных препаратов с более низкой ценой. За нарушение этого требования сотрудникам аптечных организаций грозит административный штраф до 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Новая норма конкретизирует положения закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", где ранее уже был закреплен запрет на сокрытие информации о доступных аналогах лекарств. Как пояснил доцент МГЮА Алексей Кубышкин, это необходимо для защиты прав граждан на доступное лекарственное обеспечение и повышения прозрачности фармацевтического рынка.

«Теперь при обращении покупателя за конкретным препаратом фармацевты обязаны сообщать о существовании дженериков или синонимичных лекарств с одинаковым действующим веществом, но по более низкой цене. Это позволит пациентам осознанно выбирать препараты с учетом их финансовых возможностей без ущерба для эффективности лечения», – пишет издание.

Изменения коснутся всех субъектов розничной торговли лекарственными препаратами, включая сетевые и частные аптеки. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять Росздравнадзор и правоохранительные органы.