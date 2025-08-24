НОВОСТИОбщество

С сентября фармацевтов будут штрафовать за сокрытие дешевых аналогов лекарств

Сумма штрафа будет составлять около 200 тысяч рублей

24 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в правилах надлежащей аптечной практики, обязывающие фармацевтов информировать покупателей о наличии лекарственных препаратов с более низкой ценой. За нарушение этого требования сотрудникам аптечных организаций грозит административный штраф до 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Новая норма конкретизирует положения закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", где ранее уже был закреплен запрет на сокрытие информации о доступных аналогах лекарств. Как пояснил доцент МГЮА Алексей Кубышкин, это необходимо для защиты прав граждан на доступное лекарственное обеспечение и повышения прозрачности фармацевтического рынка.

«Теперь при обращении покупателя за конкретным препаратом фармацевты обязаны сообщать о существовании дженериков или синонимичных лекарств с одинаковым действующим веществом, но по более низкой цене. Это позволит пациентам осознанно выбирать препараты с учетом их финансовых возможностей без ущерба для эффективности лечения», – пишет издание.

Изменения коснутся всех субъектов розничной торговли лекарственными препаратами, включая сетевые и частные аптеки. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять Росздравнадзор и правоохранительные органы.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

18:36:42 24-08-2025

И в спорт товарах продавец обязан спросить:
"Вам adidas или адибас" ?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

19:04:14 24-08-2025

Найдут выход.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:50 24-08-2025

Частнику выгоднее продать не дешёвый, а максимально более дорогой товар. Фактический отказ торгашу в этом праве под угрозой штрафа есть нарушение священного закона капитализма, согласно которому барыш превыше всего!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:01:14 24-08-2025

а как проверят?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:24 24-08-2025

А меня наоборот бесят фармацевты которые предлагают дешёвые дженерики, кому этот закон нужен так это нашей фарм индустрии, а продавцам выгоднее продавать дешевое на дешёвом накрутка больше, а лохи думают, что выгоднее дорогой, ничего не понимают в продажах.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лея

02:43:03 25-08-2025

так они и не скрывают никогда!!. А мозг покупателю для чего? глюкозу потреблять вхолостую?
а технологий по увеличению чека - великая масса, тут на все запрет не наложишь к тому же контролирующих мероприятий и схем НЕТ. и человек не купит дороже своего бюджета. Кстати, добрый совет - ходите в аптеку в рубище, фармацевты сразу напихают дешевых лекарств полный пакет!! ххаха

есть крем за 30 000 банка и есть невская косметика, ну условно, так отчего же все не чилятся на мальдивах с плацентарными инъекциями каждые 6 мес.?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:10 25-08-2025

У меня терапевт спрашивает, из какой ценовой категории выписывать препарат.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ну ладно

13:27:06 25-08-2025

вместо ношпы теперь должны предлагать дротаверин, вместо терафлю - парацетамол... Но как контролировать будут фармацевтов?

  3 Нравится
Ответить
