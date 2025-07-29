Град, грозы и дожди нагрянут в Алтайский край 29 июля
Местами порывы ветра достигнут 21 м/с
29 июля 2025, 06:00, ИА Амител
Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
29 июля в Алтайском крае ожидаются грозы, дожди и град. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Столбики термометров достигнут отметок в +27...+32 градуса.
Местами пройдут кратковременные дожди, при грозах они могут усилиться. Возможен град.
Юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с, местами порывы увеличатся до 21 м/с.
