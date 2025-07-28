Грозы, дожди и аномальную жару ожидают в Алтайском крае с 29 по 31 июля

В регионе действует ряд штормовых предупреждений

28 июля 2025, 20:05, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

В Алтайском крае три дня подряд, с 29 по 31 июля, будут идти дожди. В основном осадки будут кратковременные, но при грозах они могут усилиться. Кроме того, в крае сохранится аномальная жара выше +30 градусов. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.

29 июля, вторник

Температура воздуха 29 июля составит +27...+32 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах дожди могут усилиться. Возможен град.

Ветер подует в юго-восточном направлении со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 21 м/с.

30 июля, среда

Столбики термометров в этот день достигнут отметок в +29...+34 градуса.

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Южный ветер подует со скоростью 6-11 м/с, порывы местами усилятся до 21 м/с.

31 июля, четверг

Воздух 31 июля прогреется до +27...+32 градусов.

В большинстве районов синоптики прогнозируют грозы и кратковременные дожди.

Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с, местами - порывы до 21 м/с.

Отметим, что на территории края также действуют штормовые предупреждения. Так, с 28 июля по 1 августа местами сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса) и ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятого класса).

Кроме того, до 31 июля местами ожидается аномальная жара с максимальными температурами +30 градусов и выше.