Гранату нашли рядом с автобусной остановкой в Барнауле
Подозрительный предмет заметили местные жители
09 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
В Барнауле утром 8 сентября на остановке общественного транспорта в Индустриальном районе обнаружили гранату. Подозрительный предмет заметили горожане и сообщили о находке в правоохранительные органы.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю, на место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН "Алтай". В ходе обследования было установлено, что обнаруженный предмет является учебной гранатой РГН-5 и опасности для граждан не представляет.
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства появления учебного боеприпаса на остановке выясняются.
Ранее сообщалось, что рабочие обнаружили гранату на одном из предприятий Рубцовска.
