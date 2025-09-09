Гранату нашли рядом с автобусной остановкой в Барнауле

Подозрительный предмет заметили местные жители

09 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Гранату обнаружили около автобусной остановки / Источник фото: Росгвардия Алтайский край

В Барнауле утром 8 сентября на остановке общественного транспорта в Индустриальном районе обнаружили гранату. Подозрительный предмет заметили горожане и сообщили о находке в правоохранительные органы.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю, на место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН "Алтай". В ходе обследования было установлено, что обнаруженный предмет является учебной гранатой РГН-5 и опасности для граждан не представляет.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства появления учебного боеприпаса на остановке выясняются.

Ранее сообщалось, что рабочие обнаружили гранату на одном из предприятий Рубцовска.