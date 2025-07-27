При этом столбики термометров будут стабильно подниматься выше 30 градусов

27 июля 2025, 13:20, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 27 и 28 июля ожидаются дожди и грозы с сохранением жары выше 30 градусов. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.

27 июля, воскресенье

В крае воздух прогреется до +32...+37 градусов. В западных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 4–9 м/с, по западу порывы могут достигнуть 15 м/с.

28 июля, понедельник

Столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами порывы усилятся до 15–20 м/с.