Грозы, град и дожди настигнут Алтайский край 27 и 28 июля
При этом столбики термометров будут стабильно подниматься выше 30 градусов
27 июля 2025, 13:20, ИА Амител
Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае 27 и 28 июля ожидаются дожди и грозы с сохранением жары выше 30 градусов. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.
27 июля, воскресенье
В крае воздух прогреется до +32...+37 градусов. В западных районах возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 4–9 м/с, по западу порывы могут достигнуть 15 м/с.
28 июля, понедельник
Столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град.
Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами порывы усилятся до 15–20 м/с.
14:17:14 27-07-2025
Лето , заканчивается последние такие жаркие дни,.впереди наконец-то холода , осень зима, жары было достаточно, лето тоже с апреля уже, достаточно, хватит думаю. Ждём осень с ветрами, дождями пасмурной погодой и под фильм или сериал. Кстати на следующей неделе уже +20-+22 самая идеальная погода на всё лето, лето должно быть таким и не выше. +28-+35 для этих краёв переносится ужасно тяжело.
09:12:15 28-07-2025
Аноним (14:17:14 27-07-2025) Лето , заканчивается последние такие жаркие дни,.впереди нак... Аноним, если тебе тяжело лотом здесь, то мигрируй, как северный олень, на южное побережье Северного Ледовитого океана, там такая погода, которая нравится тебе.
23:08:01 27-07-2025
Лета много не бывает.