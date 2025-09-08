Хабаровчанина приговорили к 15 годам за размещение листовок на могилах бойцов СВО

Мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами

В Хабаровске мужчина получил 15 лет за размещение листовок / Кадр из видео: прокуратура Хабаровского края

Жителя Хабаровска приговорили к 15 годам лишения свободы за распространение листовок с символикой запрещенной в России террористической организации на могилах участников специальной военной операции. Об этом сообщили в прокуратуре края.

По данным следствия, 37-летний мужчина через интернет вступил в контакт с представителями организации "Легион "Свобода России" (признана террористической и запрещена в РФ) и установил связь с украинскими спецслужбами. От них он получил агитационные материалы и разместил их на кладбище на надгробиях погибших бойцов.

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям – за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, участие в деятельности террористической организации, публичную пропаганду терроризма и осквернение могил.

«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда осужденный проведет первые пять лет в тюрьме, а затем будет отбывать наказание в колонии строгого режима», – отметили в ведомстве.

