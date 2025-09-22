Hyundai Solaris сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП

22 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

В Барнауле на пересечении улиц Взлетной и Солнечной Поляны произошел наезд на пешехода.

По информации городской Госавтоинспекции, ДТП случилось 20 сентября. Водитель автомобиля Hyundai Solaris 1998 года рождения поворачивал налево с улицы Солнечная Поляна на Взлетную и сбил девушку 2002 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта.

В результате происшествия девушка получила травмы. Медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

