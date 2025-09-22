Hyundai Solaris сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП
22 сентября 2025, 10:15, ИА Амител
В Барнауле на пересечении улиц Взлетной и Солнечной Поляны произошел наезд на пешехода.
По информации городской Госавтоинспекции, ДТП случилось 20 сентября. Водитель автомобиля Hyundai Solaris 1998 года рождения поворачивал налево с улицы Солнечная Поляна на Взлетную и сбил девушку 2002 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта.
В результате происшествия девушка получила травмы. Медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком.
Комментарии 0