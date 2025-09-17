Пожилой водитель сбил женщину с десятилетней дочерью в Новоалтайске

Происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе

17 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

В Новоалтайске сбили женщину с ребенком / Фото: "В курсе 22 | Барнаул"

В Новоалтайске возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком.

Авария произошла 16 сентября около 17:15 на улице 40 лет Победы, в районе дома № 1/2. По данным Telegram-канала полиции Алтайского края, 74-летний водитель автомобиля Hyundai Getz, двигаясь от улицы Космонавтов в сторону улицы Деповской, сбил женщину 1981 года рождения и ее десятилетнюю дочь. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате наезда пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия», – отметили в Telegram-канале.

