Пожилой водитель сбил женщину с десятилетней дочерью в Новоалтайске
Происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
17 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
В Новоалтайске возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком.
Авария произошла 16 сентября около 17:15 на улице 40 лет Победы, в районе дома № 1/2. По данным Telegram-канала полиции Алтайского края, 74-летний водитель автомобиля Hyundai Getz, двигаясь от улицы Космонавтов в сторону улицы Деповской, сбил женщину 1981 года рождения и ее десятилетнюю дочь. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате наезда пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия», – отметили в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Барнауле вечером 11 сентября произошло смертельное ДТП. На улице Малахова автомобиль сбил пожилого пешехода.
15:12:57 17-09-2025
Водила конечно виноват, но пешеходы - смотрите по сторонам, удостоверьтесь что вас видят и пропускают. Целее сами же будете, куда прете не глядя то ? Каждый день таких бессмертных вижу и не по одному разу
19:39:12 17-09-2025
Гость (15:12:57 17-09-2025) Водила конечно виноват, но пешеходы - смотрите по сторонам, ... Вы не правы уважаемый. Не переворачивайте с ног на голову. Дедушка значит и ни причём. Пешеходы виноваты значит. Вы наверное автолюбитель и пешком не ходите. Попробуйте на середине дороги, на пешеходном переходе, увернуться от машины. Если у Вас это получится, то Вы и от беспилотников сможете убегать.
06:28:07 18-09-2025
Гость (19:39:12 17-09-2025) Вы не правы уважаемый. Не переворачивайте с ног на голову. Д... Если пешеход не ценит свою жизнь,никакой водитель его не спасет.