Хоккеисты "Динамо-Алтая" на выезде уступили нефтекамскому "Торосу"

В первом периоде в воротах барнаульцев побывали две шайбы, а во второй и третьей двадцатиминутках нижнекамцы еще по одному разу поразили ворота

08 ноября 2023, 13:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты барнаульского "Динамо-Алтая" на выезде уступили нефтекамскому "Торосу". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся 7 ноября и завершился поражением команды Дмитрия Пархоменко со счетом 0:4.

В первом периоде в воротах барнаульцев побывали две шайбы, а во второй и третьей двадцатиминутках нижнекамцы еще по одному разу поразили ворота голкипера алтайской команды Никиты Дианова. После этой неудачи барнаульцы занимают 23-е место из 29 участников чемпионата.

Следующий матч "Динамо-Алтай" проведет уже завтра, 9 ноября, в Набережных Челнах против "Челнов", которые располагаются на предпоследней, 28-й строке турнирной таблицы.