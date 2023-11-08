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Хоккеисты "Динамо-Алтая" на выезде уступили нефтекамскому "Торосу"

В первом периоде в воротах барнаульцев побывали две шайбы, а во второй и третьей двадцатиминутках нижнекамцы еще по одному разу поразили ворота

08 ноября 2023, 13:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Хоккеисты барнаульского "Динамо-Алтая" на выезде уступили нефтекамскому "Торосу". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся 7 ноября и завершился поражением команды Дмитрия Пархоменко со счетом 0:4. 

В первом периоде в воротах барнаульцев побывали две шайбы, а во второй и третьей двадцатиминутках нижнекамцы еще по одному разу поразили ворота голкипера алтайской команды Никиты Дианова. После этой неудачи барнаульцы занимают 23-е место из 29 участников чемпионата.

Следующий матч "Динамо-Алтай" проведет уже завтра, 9 ноября, в Набережных Челнах против "Челнов", которые располагаются на предпоследней, 28-й строке турнирной таблицы.

Барнаул Хоккей Спорт

Комментарии 1

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Гость

14:35:04 08-11-2023

Где Бугорский? Где прославленные тренера и хоккеисты Барнаульского МОТОРА? Сколько еще будет продалжаться это проигрышный ДИНАМОвский хоккей в Барнауле?

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