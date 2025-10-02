Холодную воду отключат 3 октября в барнаульском поселке Сибирская Долина

Коммунальная служба приносит извинения за временные неудобства

02 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

3 октября с 09:00 до 19:00 в Барнауле будет приостановлено холодное водоснабжение на нескольких улицах.

Работы проведут специалисты "Росводоканала Барнаул" для плановой врезки задвижек в поселке Сибирская Долина.

Отключение затронет:

ул. Измайловскую, дома 4-76;

ул. Черноморскую, дома 9-53 (127 частных домов).

Коммунальная служба приносит извинения за временные неудобства. Всю дополнительную информацию жители могут получить по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.