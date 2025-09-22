Мошенники обманули девушку в Барнауле, попросив оплатить заказ на специальную косметику

Потерпевшая работает администратором в салоне красоты

В Алтайском крае мошенники похитили деньги у 25-летней жительницы Барнаула, представившись ее начальником, сообщает региональное МВД.

«Девушка работает администратором в салоне красоты. В рабочее время в мессенджере пришло сообщение якобы от ее руководителя, который попросил оплатить заказ на специальную косметическую продукцию», – рассказали в ведомстве.

Девушка, не заподозрив обмана, перевела собственные деньги в размере 48 500 рублей на указанный счет. После этого позвонила начальнику и спросила, пришли ли деньги. В ходе разговора выяснилось, что ее обманули мошенники.

