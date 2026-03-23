Объем "плохой" ипотеки в России приблизился к рекордным 300 млрд рублей

В феврале количество ипотек с длительной просрочкой увеличилось на 3,9%

23 марта 2026, 10:49, ИА Амител

Ипотека, покупка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России объем "плохой" ипотеки с просрочкой свыше 90 дней приблизился к рекордным значениям. По данным "Скоринг бюро", показатель достиг 296,4 млрд рублей, пишет РИА Новости.

За месяц объем "плохих" ипотечных кредитов вырос на 4,3%, а в годовом выражении увеличился почти в 1,8 раза.

Одновременно растет и число таких займов. В феврале количество ипотек с длительной просрочкой увеличилось на 3,9% и приблизилось к отметке 100 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос примерно в полтора раза.

Эксперты отмечают, что динамика указывает на усиление нагрузки на заемщиков и постепенное ухудшение ситуации в сегменте ипотечного кредитования.

Ранее в Госдуме предложили распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 16 лет. Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета для компенсации банкам разницы между льготной и рыночной ставкой.