Объем "плохой" ипотеки в России приблизился к рекордным 300 млрд рублей
23 марта 2026, 10:49, ИА Амител
В России объем "плохой" ипотеки с просрочкой свыше 90 дней приблизился к рекордным значениям. По данным "Скоринг бюро", показатель достиг 296,4 млрд рублей, пишет РИА Новости.
За месяц объем "плохих" ипотечных кредитов вырос на 4,3%, а в годовом выражении увеличился почти в 1,8 раза.
Одновременно растет и число таких займов. В феврале количество ипотек с длительной просрочкой увеличилось на 3,9% и приблизилось к отметке 100 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос примерно в полтора раза.
Эксперты отмечают, что динамика указывает на усиление нагрузки на заемщиков и постепенное ухудшение ситуации в сегменте ипотечного кредитования.
Ранее в Госдуме предложили распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 16 лет. Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета для компенсации банкам разницы между льготной и рыночной ставкой.
11:00:51 23-03-2026
банки и застройщики хорошо пожили.
в минусах только люди, купившие конуры, на 25-30 лет за невменяемые деньги.
настает время похмелья и собирательства камней
12:36:02 23-03-2026
Да, только вот камни собирать опять будут банки и застройщики, а люди, кто купился на их уловки, продолжат терять.
Да, только вот камни собирать опять будут банки и застройщики, а люди, кто купился на их уловки, продолжат терять.
15:34:50 23-03-2026
Если нет головы - она им и не нужна.
Да начнётся минуснЯ!
Если нет головы - она им и не нужна.
Да начнётся минуснЯ!
11:09:07 23-03-2026
и это в третьей экономике мира😌
11:44:38 23-03-2026
30 лет рабства, квара становится золотой, а банки богатеют. Сейас чтоб взять - в сбере 19 % Греф лопнуть не может.
12:42:06 23-03-2026
Гость (11:44:38 23-03-2026) 30 лет рабства, квара становится золотой, а банки богатеют. ...
Чел в малиновых штанах недавно рапортовал г-ну ПЖ о желании и возможности выплатить рекордные дивиденды около триллиона чатлов за 2025-й год.
11:46:54 23-03-2026
В феврале количество ипотек с длительной просрочкой увеличилось на 3,9% и приблизилось к отметке 100 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос примерно в полтора раза.///////////////////// раньше люди могли перекредитоваться небольшими займами, если возникли финансовые трудности и платить ипотеку дальше по графику . Теперь ипотечникам отказывают в новых кредитах из-за высокой кредитной ипотечной нагрузки и требований подтверждения официального дохода
12:52:02 23-03-2026
Гость (11:46:54 23-03-2026) В феврале количество ипотек с длительной просрочкой увеличил...
Так всё правильно! Рост пирамиды и надувания ипотечного пузыря закончились. Переток бюджетных средств, посредством кредитов, в карманы нужных людей окончен. Те из невольников(ипотечников), кто может дальше тянуть долговую лямку, будут дальше обогащать своих хозяев, остальных нужно банкротить и отбирать у них всё, чтобы загонять в новые пирамиды. Таковы правила.
15:28:38 23-03-2026
Любое общество, с точки зрения власти - рабы на самовыпосе - ещё и бараки себе сами строят.
У кого загон больше, тот больше трудится на хозяина.
16:09:57 23-03-2026
А вот и ответ на причину, зачем весь этот беспредел в селах с коровами которых сжигают, и почему на деревни так даявят.
Видимо цель дожать крестьян, заставить переехать в город, а взять какое либо жилье они смогут только через ипотеку.
Сразу несколько зайцев власти убивают, и ипотеку поддержат, и проредят дервени, от которых и прибыли ноль и контроля нет, заставят в город переехать, и посадить на ипотеки, налоги, комунальные и прочие.
17:25:46 23-03-2026
Грохнутся застройщики, потом грохнутся банки, у которых в портфелях некачественные заемщики. Наблюдаем дальше за развитием события.