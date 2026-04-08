В Барнауле тестируют новый автобус, работающий на природном газе
Отказ от дизельного топлива позволит снизить расходы и позитивно скажется на экологии
08 апреля 2026, 13:00, ИА Амител
В Барнауле в рамках эксперимента на маршруте № 55 работает автобус НефАЗ-5299, использующий компримированный природный газ, сообщает мэрия.
«Тестирование проводится в рамках подготовки к масштабному обновлению городского автопарка. Администрация Барнаула планирует осуществить закупку новых автобусов, и теперь важно оценить, насколько целесообразно включать в парк технику на газомоторном топливе», — пояснили в сообщении.Экспертам предстоит выяснить:
- реальные показатели расхода топлива и экономическую эффективность;
- надежность газобаллонного оборудования в условиях городской эксплуатации;
- затраты на техническое обслуживание и ремонт;
- удобство для водителей и пассажиров.
Тестирование проводится в рамках подготовки к масштабному обновлению городского автопарка и федерального проекта "Чистый воздух".
Автобус НефАЗ-5299 рассчитан на перевозку до 110 человек и полностью соответствует современным стандартам доступности и комфорта.
Напомним, Барнаул ждет транспортная реформа: в городе появится 130 новых автобусов. Изменения позволят оптимизировать управление, сделать расходы более прозрачными и в результате повысить уровень предоставляемых горожанам услуг.
13:10:52 08-04-2026
Разве новые белые автобусы, в том числе №10, не на газе? В задней части салона отгорожено пространство для емкостей с газом. У обычных автобусов такого нет. Некоторые маршрутки на газовом топливе, явный запах ощущается.
13:13:41 08-04-2026
Хорошая идея сначала потестить
13:44:29 08-04-2026
Судя по клиренсу, зимой перед этим автобусом будет ехать грейдер 😁
15:24:28 08-04-2026
Кхм... (13:44:29 08-04-2026) Судя по клиренсу, зимой перед этим автобусом будет ехать гре... Стоит на опущенных подушках, юный техник.
15:37:19 08-04-2026
Кхм... (13:44:29 08-04-2026) Судя по клиренсу, зимой перед этим автобусом будет ехать гре... Судя по колесам, он на ремонте или сборке. На них клиренс минимум 16 см.
16:14:50 08-04-2026
Гость (15:37:19 08-04-2026) Судя по колесам, он на ремонте или сборке. На них клиренс ми... Сейчас у всех автобусов пневмоподвеска. На не заведенном двигателе автобус опускается. НА этом же принципе основано "приседание" автобусов на остановке, чтоб не надо было ноги высоко подымать. Водитель передвигает кран пола и автобус опускается - "приседает".
14:24:04 08-04-2026
И плата за проезд на муниципальном транспорте станет символической как в Эстонии с еë запасами нефти и газа))
14:31:38 08-04-2026
Ну,чиновники то купят, а вот где они их заправлять будут? Если верить 2ГИС в городе одна газовая заправка на природном газе (на Космонавтов). По словам персонала " Солгри" этот автобус заправляется в районе "Арены", причём на заправку уходит до 40 минут, это если впереди большегрузов нет. Так что некогда этим автобусам будет по маршрутам ездить. на заправках стоять будут.
15:02:38 08-04-2026
Евгений (14:31:38 08-04-2026) Ну,чиновники то купят, а вот где они их заправлять будут? Е... Заправка на Космонавтов, а автобусы на Арене (Павловский) заправляют... Свой географический кретинизм самостоятельно попробуете объяснить? Или еще город не знаете?
17:51:01 08-04-2026
Евгений (14:31:38 08-04-2026) Ну,чиновники то купят, а вот где они их заправлять будут? Е... в этом и суть теста, посмотреть как будет работать, на сколько хватать, затраты времени и прочее.
ну и вы часто встречали большие автобусы на обычных заправках? не задумывались, что в автобусных парках свои заправки могут быть, или для них построенные, равно как и газгольдер могут поставить если будет экономическая целесообразность. было бы желание, как говорится.
17:26:36 08-04-2026
давно перевел на газ, затраты втрое меньше, заправляюсь 1 р в 2 нед) каеффф
23:16:01 08-04-2026
Гость (17:26:36 08-04-2026) давно перевел на газ, затраты втрое меньше, заправляюсь 1 р... ага, чистый кайф. я в интернетах видела, как эти шахид- мобили в лоскуты разрываются.