В Барнауле тестируют новый автобус, работающий на природном газе

Отказ от дизельного топлива позволит снизить расходы и позитивно скажется на экологии

08 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

В Барнауле в рамках эксперимента на маршруте № 55 работает автобус НефАЗ-5299, использующий компримированный природный газ, сообщает мэрия.

«Тестирование проводится в рамках подготовки к масштабному обновлению городского автопарка. Администрация Барнаула планирует осуществить закупку новых автобусов, и теперь важно оценить, насколько целесообразно включать в парк технику на газомоторном топливе», — пояснили в сообщении.Экспертам предстоит выяснить:

реальные показатели расхода топлива и экономическую эффективность;

надежность газобаллонного оборудования в условиях городской эксплуатации;

затраты на техническое обслуживание и ремонт;

удобство для водителей и пассажиров.

Тестирование проводится в рамках подготовки к масштабному обновлению городского автопарка и федерального проекта "Чистый воздух".

Автобус НефАЗ-5299 рассчитан на перевозку до 110 человек и полностью соответствует современным стандартам доступности и комфорта.

Напомним, Барнаул ждет транспортная реформа: в городе появится 130 новых автобусов. Изменения позволят оптимизировать управление, сделать расходы более прозрачными и в результате повысить уровень предоставляемых горожанам услуг.