В Госдуме предложили повысить зарплату учителям до уровня 200% от средней по региону

Эти меры помогут привлечь новые кадры в сферу образования и повысить престиж профессии учителя

08 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
С инициативой значительного повышения зарплат учителям выступил Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции. В интервью РИА Новости он отметил, что педагоги должны получать не менее 200% от средней зарплаты по региону.

Миронов также подчеркнул важность предоставления учителям социальных льгот. Он предложил включить в их пакет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, бесплатные путевки в санатории и компенсацию проезда к месту отдыха. Эти меры, по мнению депутата, помогут улучшить условия труда педагогов.

«Также необходимо повысить пенсии для учителей, чтобы они были сопоставимы с пенсионным обеспечением федеральных госслужащих», — заключил депутат.

Гость

13:54:25 08-04-2026

Чего дядька обкурился-то?

Сергей Писарев

14:16:33 08-04-2026

Нельзя депутатам давать невыполнимые обещания. Обещаешь сделай! Но где взять деньги?

Гость

14:58:54 08-04-2026

Сергей Писарев (14:16:33 08-04-2026) Нельзя депутатам давать невыполнимые обещания. Обещаешь сдел... 83 миллиарда на блокировку неугодных мессенджеров же нашли, пусть прекратят заниматься этой ерундой, а направят деньги реально туда где они нужны, хоть на тех же учителей, они так то закладывают наше будущее

майор

14:38:06 08-04-2026

поддерживаю
учитель это одна из главнейших профессий

Гость

15:07:17 08-04-2026

майор (14:38:06 08-04-2026) поддерживаюучитель это одна из главнейших профессий... учитель - попугай, который пересказывает учебник и методичку
сейчас это ИИ прекрасно может делать

Гость

09:51:26 09-04-2026

майор (14:38:06 08-04-2026) поддерживаюучитель это одна из главнейших профессий... Чуть-чуть исправлю, Врачи и учителя. Образование и здоровье. остальное приложится.

Гость

17:25:11 08-04-2026

дело и не в этом. сделайте так, чтоб в классах было НЕ БОЛЕЕ 20 человек!!!

Вера

19:58:59 08-04-2026

Зачем мусолят и мусолят этот вопрос, если он не выполним? Вспомним дедушку Ленина: "... Учитель должен быть на такой высоте, на которой он не стоял, не стоит и не будет стоять в буржуазном обществе! " А воз и ныне там.

Гость

09:49:48 09-04-2026

Учителям нельзя поднимать зарплату. Ни в коем случае! А вдруг среди их стройных рядов нарисуются патриоты своего дела? Научат детей думать, анализировать.. Ужас! Сейчас так хорошо, нет своего мнения, значит у кого- то их два. А такими куда легче управлять. Однозначно- зарплату понизить на 200% от средней по региону.

