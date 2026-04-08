Эти меры помогут привлечь новые кадры в сферу образования и повысить престиж профессии учителя

08 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

С инициативой значительного повышения зарплат учителям выступил Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции. В интервью РИА Новости он отметил, что педагоги должны получать не менее 200% от средней зарплаты по региону.

Миронов также подчеркнул важность предоставления учителям социальных льгот. Он предложил включить в их пакет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, бесплатные путевки в санатории и компенсацию проезда к месту отдыха. Эти меры, по мнению депутата, помогут улучшить условия труда педагогов.

«Также необходимо повысить пенсии для учителей, чтобы они были сопоставимы с пенсионным обеспечением федеральных госслужащих», — заключил депутат.

