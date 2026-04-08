В Барнауле начали проверять отремонтированные дороги
Если найдут дефекты, подрядчики будут обязаны их устранить до 1 июня
08 апреля 2026, 13:17, ИА Амител
В Барнауле стартовало комиссионное обследование дорог, отремонтированных по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и все еще находящихся на гарантии у подрядчиков. Проверка, начавшаяся 6 апреля, продлится до конца месяца и охватит около 100 километров улично-дорожной сети.
В состав комиссии вошли представители подрядных организаций, комитета по дорожному хозяйству и транспорту, депутаты гордумы, специалисты ФКУ Упрдор "Алтай", Общероссийского народного фронта и лабораторного контроля. Для скорости сформировали две рабочие группы — они параллельно работают в разных районах города, фиксируя состояние покрытия, обочин и искусственных сооружений.
Первым на проверку вышел участок улицы Малахова — от Власихинской до Сухэ-Батора. Протяженность — 5,2 километра. Дорогу ремонтировали в 2023 году, подрядчик — ООО "Патай".
Тогда здесь сделали высотную регулировку колодцев, холодное фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальта, частично заменили бордюры, отремонтировали примыкания и тротуары. Сейчас это одна из самых загруженных магистралей города.
Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Андрей Солодилов объяснил, почему проверку начали именно с Малахова:
«Зима выдалась непростой: частые оттепели и дожди серьезно повредили дорожное полотно, поэтому работу нужно начинать оперативно и держать на особом контроле. В приоритете — улица Малахова: она серьезно пострадала, а интенсивный транспортный поток требует срочного вмешательства. Именно с нее мы начнем комиссионное обследование, чтобы вернуть городу безопасные и комфортные дороги».
Гарантия — не просто формальность. Если комиссия найдет дефекты — ямы, трещины, просадки, разрушенные бордюры или дорожные знаки, — подрядчику выдадут официальное предписание. Исправить все будут обязаны до 1 июня.
Но проверяют не только проезжую часть. Комиссия оценивает тротуары, ограждения, дорожные знаки и даже элементы благоустройства — если они были в проекте. После того как подрядчик устранит замечания, комиссия приедет снова для контроля качества. И только тогда гарантийные обязательства будут считаться выполненными.
Председатель профильного комитета Валерий Ведяшкин подвел итог, напомнив о масштабе проделанной работы:
«В рамках национального проекта с 2017 года отремонтировано свыше 300 километров асфальтобетонного покрытия улиц. Ежегодно каждую весну мы совместно с представителями подрядных организаций, общественности и надзорных органов проверяем объекты, находящиеся на гарантийном обслуживании. Сейчас таких объектов 64, и каждый из них должен соответствовать заявленным стандартам качества».
13:24:57 08-04-2026
Чтобы их обследовать ,нужно сначала их отремонтировать.
13:26:48 08-04-2026
Минуточку, что значит до 1 июня? Этот срок должен быть на общие ремонтные работы, а вот там где ЯМЫ, там должен выоплняться так называемый срочный ремонт:
Сроки устранения зависят от категории дороги:
Для дорог второй категории — не более 5 суток с момента обнаружения дефекта.
Для дорог третьей категории — не более 7 суток.
Для дорог четвёртой категории — не более 10 суток
и т.д. а мы уже месяц колеса ломаем, не барнаул а какой то мариуполь. местами ямы по локоть в глубину
15:06:17 08-04-2026
Гость (13:26:48 08-04-2026) Минуточку, что значит до 1 июня? Этот срок должен быть на об... Яма на Красноармейском на переезде около "Майского" уже полметра глубиной. Сегодня с утра фургон чуть не застрял в ней. Никто не чешется .
13:30:34 08-04-2026
А дворовые территории кто будет проверять?
15:19:12 08-04-2026
Гость (13:30:34 08-04-2026) А дворовые территории кто будет проверять? ... Жители окружающих домов, естественно. Собственники жилья.
16:26:32 08-04-2026
Гость (15:19:12 08-04-2026) Жители окружающих домов, естественно. Собственники жилья. ...
И дальше что??? Тут про рухнувшие крыши пишут, про то, как бетонные опора около подъезда обрушилась. Кому говорить? Куда писать? Кому жаловаться? Кто за это отвечает. Конкретно, пожалуйста.
11:30:48 09-04-2026
Гость (16:26:32 08-04-2026) И дальше что??? Тут про рухнувшие крыши пишут, про то, к... Если двор ремонтировали по программе гарантия 3-5 года. Пишите в комитет по жкх если есть недочеты. Если двор просто раздолбан то пытайтесь попасть в эту самую программу комфортная городская среда,всё реально. По всяким козырькам пишут через гис жкх в жилищную инспекцию чтобы выдали ук предписание на ремонт
11:55:17 09-04-2026
Гость (11:30:48 09-04-2026) Если двор ремонтировали по программе гарантия 3-5 года. Пиши... Ук опять же делает все эти ремонты со счёта дома,а не на свои. Нужно смотреть сколько там денег,какой у вас тариф. Есть дома сидят с минимальным тарифом 8 рублей за квадрат и удивляются почему не хватает ни на что
17:22:55 08-04-2026
Гость (13:30:34 08-04-2026) А дворовые территории кто будет проверять? ... ЖИТЕЛИ. тут то уж точно не удастся вам это скинуть. обращайтест К СЕБЕ. затем к старшему по подъезду - по дому - и затем в УК
11:53:17 09-04-2026
Гость (17:22:55 08-04-2026) ЖИТЕЛИ. тут то уж точно не удастся вам это скинуть. обращайт... На председателя совета дома у нас многие любят всё сбросить. Хотя являются точно такими же собственниками с такими же полномочиями.Здорово чтобы дурачок бегал бесплатно за всех суетился,а мы говорили ему своё фи и выказывали претензии. Поскольку дотянуться можем только до него,а не до высоких чиновников
14:43:57 08-04-2026
Подъём со старого ж.д. моста в город, федеральная трасса, ужасное состояние. А ведь делали ее вместе с ремонтом моста в 20-21 году.
15:27:45 08-04-2026
Гость (14:43:57 08-04-2026) Подъём со старого ж.д. моста в город, федеральная трасса, у... Гуталином вместо асфальта мажут,потом 4 года ногами ямы притаптывают в рамках гарантийных обязательств. А как гарантия заканчивается концы в воду
15:29:11 08-04-2026
На Попова патайцы под другим названием во время расширения дороги до 4 полос деревья садили и ничего не прижилось. Потом обранкротили шарагу и мэрию с гарантией прокатили
15:32:37 08-04-2026
или "договорятся", или будут банкротства...
17:24:26 08-04-2026
нужно с этим кидаловом по дороги в городе уже что-то делать!! это уже все - на точке кипения. портят наше имущество - не знаю как там чье - а моя машина стоит 3,5 млн!!!
19:39:51 08-04-2026
Кто там проверять то будет? В дорожном комитете сынки кум сват да брат... В дороге кроме Симоненко никто ничего не понимает. Нормальных то специалистов наберите. Мастеров бывших. Людей, которые непосредственно сами дороги делали. Руководили процессом на месте а не с кабинета. Может с другого региона пригласите. Что бы нормально то контролировали...
03:50:02 09-04-2026
Антон (19:39:51 08-04-2026) Кто там проверять то будет? В дорожном комитете сынки кум св... Чей сват ведяшкин и почему закрыли Шеломенцева?
00:20:34 09-04-2026
пробил 250хх22х50 чуть ниже красноармейский - гоголя. люк ниже горизонта сантимов 15. Им пробитую шину куда надеть? И кому?
03:51:08 09-04-2026
Рельсы кривые капец. Кстати зима была обычная,был всего один дождь
11:23:01 09-04-2026
За ухо в сизо всех этих осваивателей гос.денег вытащить бы