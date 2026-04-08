Если найдут дефекты, подрядчики будут обязаны их устранить до 1 июня

08 апреля 2026, 13:17, ИА Амител

В Барнауле стартовало комиссионное обследование дорог, отремонтированных по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и все еще находящихся на гарантии у подрядчиков. Проверка, начавшаяся 6 апреля, продлится до конца месяца и охватит около 100 километров улично-дорожной сети.

В состав комиссии вошли представители подрядных организаций, комитета по дорожному хозяйству и транспорту, депутаты гордумы, специалисты ФКУ Упрдор "Алтай", Общероссийского народного фронта и лабораторного контроля. Для скорости сформировали две рабочие группы — они параллельно работают в разных районах города, фиксируя состояние покрытия, обочин и искусственных сооружений.

Первым на проверку вышел участок улицы Малахова — от Власихинской до Сухэ-Батора. Протяженность — 5,2 километра. Дорогу ремонтировали в 2023 году, подрядчик — ООО "Патай".

В Барнауле начали проверять отремонтированные дороги / Фото: barnaul.org

Тогда здесь сделали высотную регулировку колодцев, холодное фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальта, частично заменили бордюры, отремонтировали примыкания и тротуары. Сейчас это одна из самых загруженных магистралей города.

Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Андрей Солодилов объяснил, почему проверку начали именно с Малахова:

«Зима выдалась непростой: частые оттепели и дожди серьезно повредили дорожное полотно, поэтому работу нужно начинать оперативно и держать на особом контроле. В приоритете — улица Малахова: она серьезно пострадала, а интенсивный транспортный поток требует срочного вмешательства. Именно с нее мы начнем комиссионное обследование, чтобы вернуть городу безопасные и комфортные дороги».

Гарантия — не просто формальность. Если комиссия найдет дефекты — ямы, трещины, просадки, разрушенные бордюры или дорожные знаки, — подрядчику выдадут официальное предписание. Исправить все будут обязаны до 1 июня.

Но проверяют не только проезжую часть. Комиссия оценивает тротуары, ограждения, дорожные знаки и даже элементы благоустройства — если они были в проекте. После того как подрядчик устранит замечания, комиссия приедет снова для контроля качества. И только тогда гарантийные обязательства будут считаться выполненными.

Председатель профильного комитета Валерий Ведяшкин подвел итог, напомнив о масштабе проделанной работы: