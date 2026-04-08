В России назвали сотрудников, которых уволят в первую очередь в 2026 году

По словам эксперта, бизнес больше не готов платить просто за присутствие работника

08 апреля 2026, 12:59, ИА Амител

Женщина, опоздание, увольнение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году разговоры о "рынке соискателя" пошли на спад: несмотря на формально низкую безработицу и дефицит кадров, компании начинают точечные сокращения, рассказала "Газете.ru" Татьяна Неверова, эксперт‑методолог компании HR 3.0, профайлер, полиграфолог и клинический психолог.

«Я все чаще вижу одну и ту же управленческую картину: бизнес больше не готов платить просто за присутствие. За участие в процессе. За роль, которая когда‑то была нужна, а теперь просто осталась в штатном расписании», — пояснила она.

Больше всего сокращения затрагивают управленческую надстройку — координаторов, контролеров и промежуточных менеджеров, — а не линейных сотрудников (курьеров, работников складов и производств). Особенно это заметно в ретейле, e‑commerce, банках, логистике, HR и консалтинге.

В ретейле алгоритмы уже заменяют менеджеров среднего звена, в банках сжимается бэк‑офис, в логистике исчезают специалисты по пересылке данных между отделами, а в HR сокращают команды типового рекрутинга — машины справляются с этой работой быстрее.

Эксперт отметила тревожную тенденцию: под удар чаще попадают не новички или слабые сотрудники, а высокооплачиваемые "середняки" с хорошим опытом и резюме.

Бизнес оценивает соотношение затрат на сотрудника и реальной пользы — и выбирает более дешевые кадры плюс автоматизацию.

Еще один фактор риска — профессиональная негибкость. По словам Неверовой, фраза "Я двадцать лет так работаю" теперь звучит как тревожный сигнал: опыт перестал быть гарантией безопасности.

Различия заметны и по географии. Так, Москва трансформируется быстрее — здесь сокращают дорогие офисные функции (маркетинг, PR, координацию проектов). В регионах реальный сектор держится за людей из‑за их дефицита, но потеря работы там болезненнее: выбор работодателей меньше, а зарплаты ниже.

«Увольняют тех, без кого система может работать почти так же. Остаются люди, которые умеют быстро менять свою роль. Те, кто работает вместе с технологиями, а не пытается с ними конкурировать. Те, кто приносит результат, а не просто занимает место в организационной схеме», — резюмировала Неверова.

