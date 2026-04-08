В России назвали сотрудников, которых уволят в первую очередь в 2026 году
По словам эксперта, бизнес больше не готов платить просто за присутствие работника
08 апреля 2026, 12:59, ИА Амител
В 2026 году разговоры о "рынке соискателя" пошли на спад: несмотря на формально низкую безработицу и дефицит кадров, компании начинают точечные сокращения, рассказала "Газете.ru" Татьяна Неверова, эксперт‑методолог компании HR 3.0, профайлер, полиграфолог и клинический психолог.
«Я все чаще вижу одну и ту же управленческую картину: бизнес больше не готов платить просто за присутствие. За участие в процессе. За роль, которая когда‑то была нужна, а теперь просто осталась в штатном расписании», — пояснила она.
Больше всего сокращения затрагивают управленческую надстройку — координаторов, контролеров и промежуточных менеджеров, — а не линейных сотрудников (курьеров, работников складов и производств). Особенно это заметно в ретейле, e‑commerce, банках, логистике, HR и консалтинге.
В ретейле алгоритмы уже заменяют менеджеров среднего звена, в банках сжимается бэк‑офис, в логистике исчезают специалисты по пересылке данных между отделами, а в HR сокращают команды типового рекрутинга — машины справляются с этой работой быстрее.
Эксперт отметила тревожную тенденцию: под удар чаще попадают не новички или слабые сотрудники, а высокооплачиваемые "середняки" с хорошим опытом и резюме.
Бизнес оценивает соотношение затрат на сотрудника и реальной пользы — и выбирает более дешевые кадры плюс автоматизацию.
Еще один фактор риска — профессиональная негибкость. По словам Неверовой, фраза "Я двадцать лет так работаю" теперь звучит как тревожный сигнал: опыт перестал быть гарантией безопасности.
Различия заметны и по географии. Так, Москва трансформируется быстрее — здесь сокращают дорогие офисные функции (маркетинг, PR, координацию проектов). В регионах реальный сектор держится за людей из‑за их дефицита, но потеря работы там болезненнее: выбор работодателей меньше, а зарплаты ниже.
«Увольняют тех, без кого система может работать почти так же. Остаются люди, которые умеют быстро менять свою роль. Те, кто работает вместе с технологиями, а не пытается с ними конкурировать. Те, кто приносит результат, а не просто занимает место в организационной схеме», — резюмировала Неверова.
14:04:41 08-04-2026
всё верно.
14:08:40 08-04-2026
спасибо что я рабочий на заводе ...
15:19:06 08-04-2026
а как же работа после пенсии, если нынешних уже некуда девать?
17:31:52 08-04-2026
Ну только будет все не так, могу предположить на основе той конторы где работаю. Большое количество детей, родственников руководства , которые и сейчас просто занимают места - они так и останутся. А уберут тех кто работает - тащит на себе работу, часть из них, а оставшихся нагрузят еще больше. И это уже происходит, путь конторы в никуда.
08:44:27 09-04-2026
Гость (17:31:52 08-04-2026)
Согласен с тобой, сидит менеджер по персоналу(племянница собственника),которая в подборе персонала вообще полный НОЛЬ, но она так и будет сидеть, а 2х рабочих цеха зато сократили. Минусуют тебе, я так думаю, такие же прокладки) У кого то по другому в средних компаниях?
10:08:37 09-04-2026
Гость (17:31:52 08-04-2026) Ну только будет все не так, могу предположить на основе той ... все так, к сожалению.