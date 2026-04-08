Житель Бийска ответит за смертельное избиение знакомого спустя 19 лет

Бийчанин до смерти забил родственника возлюбленной, а потом оставил умирающего мужчину на диване в подъезде

08 апреля 2026, 13:29, ИА Амител

Следователь СКР / Фото: СКР Алтайского края

В Советском районе перед судом предстанет житель Бийска за избиение, которое привело к смерти его знакомого еще в 2007 году. О подробностях расследования убийства рассказали в региональном СКР.

48‑летнему бийчанину инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Все произошло 22 декабря 2007 года в селе Урожайном Советского района. Обвиняемый, его сожительница и ее родственник распивали спиртное в квартире в многоэтажке.

После застолья обвиняемый и родственник возлюбленной вышли к подъезду. Между мужчинами возник конфликт: потерпевший оскорбил обвиняемого. В результате тот избил знакомого — нанес множество ударов руками и ногами.

Потом бийчанин перенес пострадавшего в подъезд и оставил лежать на диване, не став вызывать скорую помощь. Мужчина получил закрытую черепно‑мозговую травму и скончался на месте.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но в ходе работы по раскрытию старых дел следователи СК России и полицейские смогли установить виновного. В январе 2026 года расследование возобновили.

Под тяжестью доказательств мужчина рассказал, как все было. Следственные действия подтвердили его причастность к смерти потерпевшего. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.