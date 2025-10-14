И в радости, и с Горевым. БК "Барнаул" победил в первом домашнем матче нового сезона

Игра с принципиальным соперником из Уфы выдалась огненной

14 октября 2025, 13:55, Вячеслав Кондаков

Матч БК "Барнаул" против "Динамо" / Фото: БК "Барнаул"

В понедельник, 13 октября, в СК "Победа" прошел первый домашний матч БК "Барнаул" в рамках FONBET чемпионата России в регулярном сезоне Суперлиги. Алтайский коллектив под управлением Александра Герасимова встретился с командой "Динамо" из Уфы – одним из самых принципиальных соперников по Суперлиге. Клуб возглавляет легенда алтайского баскетбола – тренер Евгений Горев. Как и ожидалось, матч вышел огненным.

Несколько дней до этого обе команды уже встречались в рамках Кубка России по баскетболу в первом матче 1/16. Борьбы не получилось и уфимцы разгромили барнаульцев 51:90. Подопечные Евгения Горева создали себе солидный перевес в 39 очков перед ответной игрой в столице Алтайского края.

Поддержать БК "Барнаул" пришли сотни болельщиков, которые заполонили трибуны СК "Победа". В том числе представители Министерства спорта региона, а также мэрии Барнаула. Перед началом встречи прошла презентация нового гимна команды, который болельщики должны будут выучить по ходу сезона.

Что касается игры, то первая четверть была равной. Команды по очереди забивали друг другу. В составе барнаульцев особенно хорошо себя проявил тяжелый форвард Илья Сорокин. Вторая четверть оказалась за гостями. Всего лишь несколько трехочковых точных бросков позволили динамовцам оторваться. В итоге перед перерывом уфимцы выигрывали 38:29.

Во второй половине встречи барнаульцы перевернули ход игры. Надо признать, что помогли гости, которые ошибались в самой простой ситуации. В итоге БК "Барнаул" победил 79:69, взяв реванш за разгромное поражение в Кубке страны. Команды снова встретятся в ответном матче турнира 29 октября, но игра будет носить характер товарищеской. Тренер БК "Барнаул" Александр Герасимов не скрывает, что отыграть такое огромное преимущество будет нереально, но игроки сделают все возможное. В четверг, 16 октября, БК "Барнаул" проведет еще одну игру дома против "Югры" из Сургута.

Кстати, после матча Евгений Горев оценил атмосферу в СК "Победа", отметив вклад болельщиков БК "Барнаул" в победу.

«БК "Барнаул" дома и в гостях – это две разные команды», – отметил наставник, который долгие годы работал в Барнауле.