БК "Барнаул" проведет первый домашний матч в сезоне против принципиального соперника

Игра пройдет 13 октября в СК "Победа"

13 октября 2025, 12:15, ИА Амител

БК "Барнаул" / Фото: сайт БК "Барнаул"

В понедельник, 13 октября, в СК "Победа" пройдет первый домашний матч БК "Барнаул" в рамках FONBET чемпионата России в регулярном сезоне Суперлиги. Алтайский коллектив под управлением Александра Герасимова встретится с командой "Динамо" из Уфы – одним из самых принципиальных соперников по Суперлиге. Тем более что клуб возглавляет легендарный барнаульский тренер Евгений Горев, который ранее руководил БК "Барнаул" и приводил команду к победе в Суперлиге-2.

Матч пройдет в СК "Победа", начало в 19:00.

Несколько дней назад обе команды уже встречались в рамках Кубка России по баскетболу в первом матче 1/16. Борьбы не получилось и уфимцы разгромили барнаульцев 51:90. Подопечные Евгения Горева создали себе солидный перевес в 39 очков перед ответной игрой в столице Алтайского края.

Баскетбольный клуб "Барнаул" по итогам сезона 2024/2025 в Суперлиге оказался на седьмом месте. Команда с самым небольшим бюджетом в лиге второй год подряд занимает эту строчку и стабильно выходит в плей-офф. Однако в межсезонье коллектив вновь занимался перестройкой и его состав значительно обновили. Как барнаульский клуб подошел к новому сезону – читайте в нашем материале.