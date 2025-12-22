Игрушки от нейросети. Губернаторские елки стартовали в Барнауле

В фойе театра дети создают елочные игрушки с помощью нейросети

22 декабря 2025, 18:40, ИА Амител

Губернаторская елка в театре драмы им. Шукшина / Фото: Минобрнауки Алтайского края

В Алтайском крае начались традиционные губернаторские елки, которые посетят тысячи детей. Первые юные зрители посмотрели спектакль "Три орешка для Золушки" в драмтеатре, сообщает региональное Минобрнауки.

«Яркий музыкальный спектакль по мотивам всеми любимой киносказки стал кульминацией праздника. Увидеть волшебную историю смогут 11 тысяч учеников начальных классов из 18 муниципалитетов и трех городских округов Алтайского края, включая детей из семей участников СВО», – пишет ведомство.

Фойе театра превратилось в интерактивную площадку, где дети могут самостоятельно создать новогоднюю игрушку с помощью нейросети, сфотографироваться в маске Деда Мороза в дополненной реальности.

С помощью планшетов дети собирают виртуальные подарки от Деда Мороза и доставляют их по адресам. Также для детей работают игровые площадки с аниматорами. Для тех, кто приехал из удаленных районов, организовали горячее питание. В конце, после спектакля, маленьким гостям вручают новогодние подарки от правительства края.

Ранее сообщалось, что в наборах, которые изготовила кондитерская фабрика "Алтай", будет 42 кондитерских изделия. Кроме того, там будут развивающая игра, раскраска и QR-код, отсканировав который можно будет прочитать былины. Общий вес подарка – 687 граммов.

В целом новогодние представления, мероприятия и различные активности в период каникул пройдут во всех муниципалитетах Алтайского края.