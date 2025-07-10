Илон Маск представил нейросеть, которая может открывать новые законы физики

Бизнесмен намерен использовать новый ИИ в колонизации Марса

10 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Компания xAI вместе с Илоном Маском представила нейросеть Grok 4 с упором на рассуждения и академические способности.

Бизнесмен назвал эту модель "самым умным ИИ в истории человечества".

Утверждается, что новинка в десять раз мощнее третьей версии. Она решила 100% задач в американской олимпиаде по математике AIME 25, с большой вероятностью верно предсказывает спортивные соревнования и умеет создавать готовые игры всего по одному промпту. В голосовом режиме Grok 4 может шептать, петь, менять интонации и отвечать быстрее ChatGPT.

Кроме того, нейросеть способна открывать новые законы физики. Эту особенность Маск будет использовать для колонизации Марса.

Grok 4 доступен в двух версиях: обычной за 30 долларов в месяц и во флагманской Heavy-версии за 300 долларов в месяц.