Илон Маск призвал страны Евросоюза к выходу из сообщества
Миллиардер считает, что ЕС разрушает демократию в Европе
02 августа 2025, 17:39, ИА Амител
Миллиардер Илон Маск призвал Ирландию и другие страны ЕС к выходу из сообщества. Об этом он написал в X.
"Ирландия должна покинуть ЕС. Как и все страны, по моему мнению. Он [Европейский союз] разрушает демократию в Европе", — заявил бизнесмен.
Поводом для такого высказывания стала новость о том, что Ирландия обязана принимать беженцев, несмотря на апелляцию властей против этого требования.
По состоянию на 2025 год в составе ЕС насчитывается 27 стран, включая Ирландию.
В июле ЕС принял 18-й пакет антироссийских санкций, который снижает "потолок цен" на российскую нефть и вводит ряд других ограничений. В Госдуме в ответ на это заявили, что Евросоюз "обязательно пожалеет" об этом решении.
19:31:22 02-08-2025
Навальный местный ?
21:14:04 02-08-2025
Думаю, надо поддержать товарища Маска.
11:05:48 03-08-2025
" Ирландия обязана принимать беженцев.. " - ЕС плохо организовали пропаганду, беженцы - дешёвая рабочая сила.. выучат язык, историю, обычаи и вперёд!
15:22:51 03-08-2025
dok_СФ (11:05:48 03-08-2025) " Ирландия обязана принимать беженцев.. " - ЕС плохо организ... Не понимаю за что вас минусуют, все правильно говорите. К тому же это понимают и в самих странах ЕС. Например в Чехии недавно заседание правительства было, где они обсуждали уход украинских беженцев. При этом Чехия потеряет десятки миллиардов крон в год, от налогов и бизнеса который создают там украинцы. В итоге решили всем желающим поменять беженские визы на обычный вид на жительство.
19:37:53 03-08-2025
Антон (15:22:51 03-08-2025) Не понимаю за что вас минусуют, все правильно говорите. К то... Во первых, мир - многогранен (лохматый и пушистый)
19:57:19 03-08-2025
Антон (15:22:51 03-08-2025) Не понимаю за что вас минусуют, все правильно говорите. К то...
Домой к себе прими и к дочке в комнату подсели парочку, может быть дойдет.
23:19:59 03-08-2025
Гость (19:57:19 03-08-2025) Домой к себе прими и к дочке в комнату подсели парочку, ... Первый канал поменьше смотри. Я то был в жилье у беженцев в Европе, поверь мне, живут они получше большинства в Барнауле, не говоря уже о деревнях по Алтайскому краю. Живут со своими семьями, со своими дочками, ни к кому не просятся, арендуют себе жилье.