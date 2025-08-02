Илон Маск призвал страны Евросоюза к выходу из сообщества

Миллиардер считает, что ЕС разрушает демократию в Европе

02 августа 2025, 17:39, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Миллиардер Илон Маск призвал Ирландию и другие страны ЕС к выходу из сообщества. Об этом он написал в X.

"Ирландия должна покинуть ЕС. Как и все страны, по моему мнению. Он [Европейский союз] разрушает демократию в Европе", — заявил бизнесмен.

Поводом для такого высказывания стала новость о том, что Ирландия обязана принимать беженцев, несмотря на апелляцию властей против этого требования.

По состоянию на 2025 год в составе ЕС насчитывается 27 стран, включая Ирландию.

В июле ЕС принял 18-й пакет антироссийских санкций, который снижает "потолок цен" на российскую нефть и вводит ряд других ограничений. В Госдуме в ответ на это заявили, что Евросоюз "обязательно пожалеет" об этом решении.